Affaire Maëlys : Nordahl Lelandais jugé pour meurtre devant les assises à partir de ce lundi

Quatre ans est demi après la mort de la petite Maëlys, ce lundi 31 janvier débute le procès de celui qui est suspecté d’être à l’origine de sa mort, Nordahl Lelandais. L’ancien maître-chien militaire sera jugé pendant trois semaines par la cour d’assises de Grenoble pour le meurtre précédé de l’enlèvement et de la séquestration de cette fillette.

Neuf mois après avoir été reconnu coupable du meurtre du caporal Arthur Noyer et condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Nordahl Lelandais est de retour devant la cour d’assises ce lundi 31 janvier. Pendant trois semaines, l’ancien maître-chien militaire de 38 ans doit comparaitre pour répondre de la mort de Maëlys De Araujo, une fillette de 8 ans retrouvée décédée en 2017.

L'audience doit s'ouvrir à 10 heures avec le tirage au sort des jurés et l'appel des témoins. En plus des experts et des enquêteurs, une quarantaine de témoins devraient être entendus au fil des audiences. Le suspect pourrait, lui, être entendu sur les faits à partir de mercredi après-midi.

Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité

Actuellement incarcéré à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, en Isère, il devra s'expliquer sur les circonstances qui l'ont conduit à tuer "involontairement", selon lui, Maëlys De Araujo lors d'une soirée de mariage à Pont-de-Beauvoisin (Isère) dans la nuit du 26 au 27 août 2017. Rapidement soupçonné du meurtre par les enquêteurs, Nordahl Lelandais avait finalement conduit les enquêteurs jusqu'aux restes de sa victime, six mois après les faits, après avoir été été confondu par la découverte d'une tache de sang dans le coffre de sa voiture.

Dans ce procès dont le verdict est attendu autour du 18 février, précise l’AFP, l’accusé sera également jugé pour agressions sexuelles sur deux jeunes cousines de la victime, ainsi que pour détention et enregistrement d'images pédo-pornographiques. Nordahl Lelandais encourt la réclusion criminelle à perpétuité.

