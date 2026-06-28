Affaire Abreu : les cinq mois qui ont plombé Jean-Michel Aulas

Roman Abreu, stratège tout-puissant de la campagne municipale de Jean-Michel Aulas, est accusé de viol. Récit d’une affaire qui a provoqué la chute politique de l’ancien patron de l’OL

26 septembre 2025

Jean-Michel Aulas lance officiellement sa campagne des municipales. Il la situe hors du cadre classique des partis politiques. Des dizaines de jeunes font la claque ce soir-là. Parmi eux, la jeune militante qui a porté plainte le 13 mai dernier contre Roman Abreu, le communicant et stratège de Jean-Michel Aulas. Elle rejoint l’aventure Aulas par le biais du collectif Génération Aulas qui avait appelé en juin 2025 l’ancien président de l’OL à se lancer. Ces jeunes militants deviendront dans les semaines suivantes les petites mains de la campagne, souvent présents au QG et dans la rue pour tracter. “Elle a rejoint Génération Aulas quelques semaines après le lancement. Elle est jeune et nous avions envie de faire de la place à la nouvelle génération sur nos listes. Elle a du talent, elle fait des études d’administration publique, elle a une conscience politique et ce n’était pas son premier engagement militant. Sa présence avec nous puis sur les listes n’était pas dénuée de sens”, confie un cadre de la campagne de Jean-Michel Aulas. Conformément à sa promesse de lancer de nouveaux visages en politique, la plaignante figurera effectivement sur les listes municipales. Elle est aujourd’hui élue dans le 6e arrondissement.

Dans les coulisses du meeting, Roman Abreu est omniprésent. Depuis janvier 2025, il prépare l’entrée en politique de Jean-Michel Aulas. Il supervise ses expressions publiques et les discussions avec les partis politiques qui le rejoignent progressivement. L’ancien président de l’OL avait fait appel à son agence de communication 2017 à l’été 2023. Évincé par John Textor de la présidence du conseil d’administration de l’Olympique lyonnais, Jean-Michel Aulas engage Roman Abreu dans le but de gérer la communication de sa holding familiale Holnest. L’agence 2017 gère notamment les relations presse de la LDLC Arena.

8 janvier 2026

Fabienne Buccio, alors préfète du Rhône, et Christophe Guilloteau, président du Département du Rhône, organisent ensemble leur cérémonie de vœux. En pleine campagne électorale, Jean-Michel Aulas est accompagné de sa garde rapprochée. Des premiers liens sont noués avec le corps préfectoral. Jean-Michel Aulas est alors annoncé par les sondages à 47 % d’intentions de vote au premier tour et la victoire semble acquise.

Roman Abreu, marié et père de trois enfants, qui n’est pas présent en permanence à Lyon, a fait le déplacement ce 8 janvier. “Il était apprêté, il puait le patchouli”, se rappelle un participant à cette cérémonie. Depuis quelques semaines, il échange par messages avec une jeune militante de Génération Aulas. “Il cherchait à savoir si elle serait présente sur les listes du 6e arrondissement. Il n’avait jamais formulé de demandes sur les autres arrondissements. À part pour son cas personnel, il ne s’intéressait pas aux listes d’arrondissement”, se souvient aujourd’hui un cadre de la campagne. “Il lui mettait la pression pour qu’ils se voient. Après l’inauguration du QG de campagne, il commence à lui envoyer des messages. Ce sera quotidien ou presque. Il a insisté pour qu’ils se voient”, explique un proche de la plaignante. Ils ont convenu de se voir après pour évoquer la suite de la campagne électorale. La soirée commence au Passage, un bar-restaurant cossu de la Presqu’île. À 23 h 30, ils en partent. D’après nos informations, après avoir bu deux verres, la jeune militante se sent mal et vomit. Roman Abreu lui aurait alors proposé de prendre un taxi et aurait tenté de l’embrasser. Ils se rendent ensuite à l’Intercontinental, l’hôtel où séjourne le communicant lorsqu’il est à Lyon. La plaignante dit s’être réveillée quelques heures plus tard dans le lit du directeur de campagne. Si elle garde en tête les détails de la soirée, elle confiera avoir été dans l’incapacité de réagir. Dans sa plainte, elle évoque un viol. Roman Abreu parlera, lui, d’une relation sexuelle consentie cette nuit du 8 janvier.

10 février 2026

Pendant un mois, la jeune militante n’évoque pas les faits qui se seraient déroulés dans la chambre d’hôtel de l’Intercontinental. Le 10 février, elle raconte pour la première fois à des proches, son compagnon puis des amies sa version de la soirée du 8 janvier 2026 et évoque un viol. “Elle ne dormait plus et ne mangeait plus depuis un mois. Elle était très mal”, glisse l’une de ses amies. Un de ses proches est convaincu qu’elle parle à ce moment-là car elle voit Roman Abreu chercher à obtenir les coordonnées d’une jeune militante. Une poignée de militants, principalement issus de Génération Aulas, découvrent l’affaire.

13 février 2026

“Au QG de campagne, elle craque et raconte tout à Laure Cédat (co-directrice de campagne de Jean-Michel Aulas). Elle réagit bien ce jour-là. Elle file en parler à Jean-Michel Aulas qui est dans les locaux de Holnest avec Roman Abreu”, confie un ami de la victime. Immédiatement, le candidat appelle la jeune militante. Il ne remet pas en question son témoignage et propose de payer ses frais d’avocat et de soutien psychologique si elle en a besoin. “J’ai encouragé la victime à déposer plainte, mais elle n’a pas voulu le faire à ce moment-là”, assure Jean-Michel Aulas à BFM Lyon quand l’affaire devient publique quatre mois plus tard. Une version qui agace les proches de la victime. Pour eux, l’ancien patron de l’OL ne l’a ni encouragée ni dissuadée de porter plainte. Jean-Michel Aulas laisse à la victime présumée la décision de congédier Roman Abreu. “Ils ont fait peser sur une gamine de 21 ans l’arrêt d’une campagne électorale. C’était à Jean-Michel Aulas de débrancher Roman Abreu pas à elle. Il n’a pas été clean. Il était le supérieur hiérarchique. C’était à lui de prendre la décision. Il aurait dû le virer et accompagner la victime au commissariat de police le plus proche”, s’étrangle un vice-président de la Métropole.

Ce 13 février, Jean-Michel Aulas confronte Roman Abreu. “L’explication a été virile”, rapporte un proche de l’ancien président de l’OL. Le communicant évoque une relation consentie et produit des échanges de messages qui en attesteraient. D’une durée limitée sur Whatsapp, ils ont disparu. Suite à des échanges avec la militante et son stratège, Jean-Michel Aulas tranche en faveur d’un scénario hybride comme il l’expliquera quatre mois plus tard : “Il [Roman Abreu] ne venait qu’aux meetings et aux événements extérieurs. Il était là au second tour, mais toujours avec l’accord de la victime. Je démens toute omerta ou accusation de laxisme humain. Je suis droit dans mes bottes, à la fois moralement et professionnellement.” “Il a adopté une stratégie du risque zéro. Avec Roman Abreu, les relations sont devenues de l’ordre du strict minimum. C’était ce que demandait la jeune fille”, souligne un proche de Jean-Michel Aulas.

15 février 2026

L’accusation de viol n’est alors connue que d’une poignée de militants ainsi que de Jean-Michel Aulas et Laure Cédat. La décision prise par le candidat et sa directrice de campagne est difficilement acceptée par les amis de la victime. “L’un d’eux va alors prévenir Emmanuel Imberton qui était l’autre homme de confiance de Jean-Michel Aulas”, rapporte un militant. Aujourd’hui, l’ancien président de la CCI assure n’avoir été informé de l’accusation de viol que bien après la campagne des municipales. Béatrice de Montille, co-directrice de campagne, est aussi mise au courant par un militant qui ne comprend pas la réaction de Jean-Michel Aulas. “Avec le recul, je me dis que l’on aurait dû claquer la porte. Mais la victoire était là. C’était difficile d’abandonner un projet pour lequel on se battait depuis un an. On ne voulait pas se saborder. Je pense que la jeune fille a aussi eu cette intention louable de ne pas planter la campagne et que c’est pour cette raison qu’elle n’a pas porté plainte immédiatement”, analyse un militant parmi les premiers informés.

24 février 2026

Si Jean-Michel Aulas assure avoir interdit l’accès au QG de campagne à son communicant, il lui maintient sa confiance. Six jours après avoir appris les accusations portées par la jeune militante, le candidat reprend une idée de Roman Abreu : afficher le portrait de Quentin Deranque, militant nationaliste lynché par des militants d’ultragauche, sur le fronton de l’hôtel de ville. Onze jours plus tard, c’est avec Roman Abreu qu’il prépare le débat raté sur BFM Lyon qui va amorcer sa chute dans les sondages. “Sur la fin de campagne, il était moins présent. Avant février, il passait trois jours par semaine à Lyon. À la fin grand maximum, il venait une fois par semaine”, pointe Charles-Franck Lévy, président du groupe Cœur lyonnais où siège Jean-Michel Aulas qui lui en a laissé la présidence.

Aux militants ou élus qui remarquent son retrait, il est répondu qu’il s’est fait opérer du dos. D’autres rumeurs accompagnent son relatif retrait. “On m’a parlé d’un comportement inapproprié avec une militante. On me disait aussi qu’il payait l’échec du débat”, se remémore un vice-président lyonnais de la Métropole. Cette rumeur d’un “comportement inapproprié” accompagnera la fin de campagne. Les faits à l’époque ne l’attestent pas. Roman Abreu continue d’ailleurs de paraître au QG de campagne malgré la promesse initiale que Jean-Michel Aulas aurait faite à la jeune militante. “Quand il arrivait, Laure Cédat la prévenait et la cachait. Elle tirait un rideau. Une fois, elle lui a donné de l’argent pour qu’elle aille boire un café”, rapporte un militant. Contactée, Laure Cédat n’a pas répondu à nos sollicitations.

13 mars 2026

À quelques heures du premier tour, Jean-Michel Aulas prend des nouvelles de la jeune militante. Il déjeune avec elle dans un restaurant de la place des Cordeliers où il avait ses habitudes pendant la campagne. Depuis le 13 février, il n’avait plus échangé avec celle qui accuse son communicant de viol. C’est la dernière fois qu’il a discuté avec elle. Laure Cédat, depuis la fin de la campagne, n’a plus pris de nouvelles directement. Une distance mal vécue par la jeune militante qui estime avoir été oubliée par le candidat et sa directrice de campagne.

24 mars 2026

Deux jours après le second tour et la défaite de Jean-Michel Aulas aux élections municipales lyonnaises, Jean-Arnaud Niepceron, l’un des fondateurs de Génération Aulas, règle ses comptes, appuyé par certains militants, avec Roman Abreu. Depuis la boîte mail de Jean-Michel Aulas, il envoie un message à tous les abonnés de sa newsletter, en invitant de manière très ironique les destinataires à “donner franchement leur avis” sur la stratégie de campagne choisie par Roman Abreu. Le dirigeant de l’agence 2017 porte plainte pour “divulgation d’information personnelle permettant d’identifier ou de localiser une personne et exposant à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens”. Une procédure que certains proches de la victime voient comme une procédure bâillon : “Il voulait envoyer le message qu’il était prêt à aller en justice si on l’attaquait.”

Fin mars, l’envoi de l’e-mail est mis sur le compte de la défaite. Il fait surtout écho à une promesse de Jean-Michel Aulas non tenue auprès des militants de Génération Aulas. “On nous avait expliqué qu’il se séparerait de Roman Abreu dès que la campagne serait finie, que le 23 mars ses contrats s’arrêteraient. Au lieu de ça, on a découvert que c’est encore lui qui gérait le recours”, se rappelle un militant.

13 mai 2026

La jeune militante devenue adjointe dans le 6e porte plainte contre Roman Abreu pour viol aggravé. Les premières auditions de témoin auront lieu un mois plus tard après que l’affaire a été rendue publique. Deux élues ont aussi effectué un signalement auprès du procureur de la République au titre de l’article 40 qui oblige “toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procureur”.