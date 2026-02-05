Actualité
le collège jean Giono à Saint Genis Laval
le collège jean Giono à Saint Genis Laval

Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon

  • par La Rédaction

    • Une enquête pour violences aggravées est ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant l’agression brutale d’une collégienne près de Lyon.

    Une enquête pour "violences aggravées" a été ouverte par la justice, selon le parquet de Lyon, alors qu'une vidéo a été diffusée en ligne mercredi montrant l'agression par une adolescente d'une autre jeune fille, près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, présentée comme collégienne par la presse locale.

    A lire aussi : Saint-Genis-Laval : une vidéo montre une très violente agression devant un collège

    La procédure a été "immédiatement ouverte" après les faits, a précisé le parquet à l'AFP, non seulement pour "violences aggravées suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours", mais aussi pour "diffusion de l'enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne".

    Selon Le Progrès, les faits se sont déroulés vendredi à la sortie du collège Jean-Giono où est scolarisée la victime. Elle a été agressée à la sortie des cours par deux autres jeunes filles. Les parents de l'adolescente blessée, qui a été hospitalisée, ont déposé plainte, d'après la même source.

    Une vidéo qui a été relayée sur X tout au long de la journée de mercredi, montre une jeune fille avec un sac à dos, à terre, recevant plusieurs coups de pied à la tête de la part d'une autre adolescente, avant de perdre connaissance. La scène est filmée par un tiers.

    Les investigations ont été confiées à la brigade de gendarmerie de Saint-Genis-Laval et "elles se poursuivent activement", a conclu le parquet de Lyon.

    à lire également
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    le collège jean Giono à Saint Genis Laval
    Agression d'une collégienne à Saint-Genis-Laval : une enquête ouverte par le parquet de Lyon 08:44
    Municipales : Doucet réduit l'écart face à Aulas toujours confortablement en tête selon un nouveau sondage 08:19
    Avalanche PGHM secours en montagne
    Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance avalanches 07:50
    Endrick envoie l'OL en quart de finale de Coupe de France 07:34
    Lyon soleil
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:12
    d'heure en heure
    Ali Harbaoui boulangerie Paneo
    "Nous allons faire appel" assure Ali Harbaoui 07:00
    Rixe, bagarre lors de la CAN... Un restaurant fermé par la préfecture à Lyon 04/02/26
    Jean-Michel Alulas et jean-Louis Borloo
    Municipales 2026 : Jean-Michel Aulas propose de créer un nouveau tramway et un stade de foot à la Duchère 04/02/26
    Neuf blessés dans une collision en série impliquant des bus TCL à la Croix-Rousse 04/02/26
    Pont de Condrieu : le chantier entre dans sa phase la plus spectaculaire 04/02/26
    Lyon : la mairie du 1er appose une affiche en soutien au journaliste Christophe Gleizes 04/02/26
    Policiers. @Hugo LAUBEPIN
    Suspectés d'une dizaine de vols violents, cinq mineurs interpellés à Lyon 04/02/26
    parc de parilly
    Bruno Bernard veut créer un "climatiseur naturel" dans l'est lyonnais d'ici 2050 04/02/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut