Une enquête pour violences aggravées est ouverte après la diffusion d’une vidéo montrant l’agression brutale d’une collégienne près de Lyon.

Une enquête pour "violences aggravées" a été ouverte par la justice, selon le parquet de Lyon, alors qu'une vidéo a été diffusée en ligne mercredi montrant l'agression par une adolescente d'une autre jeune fille, près de Lyon, à Saint-Genis-Laval, présentée comme collégienne par la presse locale.

La procédure a été "immédiatement ouverte" après les faits, a précisé le parquet à l'AFP, non seulement pour "violences aggravées suivies d’incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours", mais aussi pour "diffusion de l'enregistrement d’images relatives à la commission d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne".

Selon Le Progrès, les faits se sont déroulés vendredi à la sortie du collège Jean-Giono où est scolarisée la victime. Elle a été agressée à la sortie des cours par deux autres jeunes filles. Les parents de l'adolescente blessée, qui a été hospitalisée, ont déposé plainte, d'après la même source.

Une vidéo qui a été relayée sur X tout au long de la journée de mercredi, montre une jeune fille avec un sac à dos, à terre, recevant plusieurs coups de pied à la tête de la part d'une autre adolescente, avant de perdre connaissance. La scène est filmée par un tiers.

Les investigations ont été confiées à la brigade de gendarmerie de Saint-Genis-Laval et "elles se poursuivent activement", a conclu le parquet de Lyon.