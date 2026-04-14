La ministre déléguée chargée de l’Autonomie et des Personnes handicapées participe ce mardi à l’ouverture de la conférence Alzheimer’s Disease International et visitera l’EM Lyon business school EKLYA à Écully.

La ministre Camille Galliard-Minier est attendue ce mardi 14 avril à Lyon pour une visite officielle consacrée à la formation, à l’insertion professionnelle et à la lutte contre les maladies neurodégénératives.

Son déplacement débutera à EKLYA School of Business, où elle rencontrera étudiants et professionnels autour des dispositifs favorisant l’inclusion et l’accès à l’emploi. La ministre visitera notamment les magasins-école du campus avant d’échanger lors d’une table ronde dédiée aux parcours professionnalisants adaptés.

La journée se poursuivra au Centre des Congrès de Lyon pour la cérémonie d’ouverture de la conférence mondiale organisée par Alzheimer's Disease International. L’événement rassemble chercheurs, soignants, associations et experts venus du monde entier pour partager leurs travaux sur la recherche, le diagnostic et l’accompagnement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Cette visite s’inscrit dans la volonté du gouvernement de renforcer la mobilisation nationale et internationale face à la maladie d’Alzheimer et de soutenir les initiatives en faveur des malades et de leurs aidants.