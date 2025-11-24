Pollution à Lyon : la qualité de l'air moyenne à bonne ce lundi

La qualité de l'air devrait rester moyenne à bonne ce lundi 24 novembre à Lyon et dans la métropole de Lyon.

On respire relativement bien ce lundi matin à Lyon et dans l'agglomération lyonnaise. Hormis autour des grands axes de circulation comme le périphérique, la M6 ou la M7, où la qualité de l'air sera très dégradée toute la journée, Atmo, l'observatoire de la qualité de l'air en Auvergne-Rhône-Alpes, classe comme bonne à moyenne la qualité de l'air à Lyon ce 24 novembre.

Les concentrations en ozone et dioxyde de soufre seront bonnes et elles seront moyennes pour les particules fines et les multi-polluants. Avec la pluie annoncée tout au long de la journée la qualité de l'air devrait continuer de s'améliorer légèrement.