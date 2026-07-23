Feux de forêts : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange

Photo d’illustration des pompiers en intervention sur un feu de forêt. (Photo SDMIS)

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés en vigilance orange aux feux de forêts ce jeudi 23 juillet 2026.

La situation s'aggrave légèrement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant le risque de feux de forêts. Ce jeudi 23 juillet, trois départements, la Drôme, l'Ardèche et l'Allier font ainsi l'objet d'une vigilance orange pour un risque élevé de feux de forêts. C'est un de plus par rapport à la veille.

La sécheresse exceptionnelle que connait l'ensemble de la région depuis le début de l'été devrait se poursuivre dans les prochains jours et prochaines semaines. Météo France a ainsi placé l'ensemble de la région en vigilance jaune.