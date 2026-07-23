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Laurent Wauquiez, ancien président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. @LC

Notes de frais de Laurent Wauquiez : des documents transmis par la Région seraient incomplets

  • par Corentin Lucas

    • Nos confrères de Mediacités ont obtenu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes plusieurs documents concernant les dépenses de Laurent Wauquiez et son ancien exécutif entre 2019 et 2021.

    La transmission de documents sur les notes de frais de Laurent Wauquiez lorsqu’il présidait la Région Auvergne-Rhône-Alpes questionne. Contrainte par la justice, la collectivité a transmis, après de long mois, à nos confrères de Mediacités des détails concernant les dépenses de l’ancien président et de son exécutif entre 2019 et 2021.

    Le média lyonnais, qui a étudié les dossiers, a rendu public mercredi 22 juillet ces dépenses et a estimé qu’il manquait des "milliers d’euros de frais", rendant plusieurs documents "inexploitables".

    Près de 25 000 euros identifiés au nom de Laurent Wauquiez

    Seules 128 dépenses, représentant un montant total de 24 947 euros sur trois ans, peuvent être attribuées directement à Laurent Wauquiez. Il s’agit principalement de frais de déplacement. Le média indique en revanche que de nombreuses autres factures, concernant notamment des taxis, des repas dans la région parisienne ou des trajets en TER, ne comportent pas suffisamment d’informations pour identifier les auteurs. 

    "Presqu’aucune dépense de restaurant rattachée avec certitude à Laurent Wauquiez", ajoute Médiacités. En effet, dans un rapport publié en 2024, la Chambre régionale des comptes avait recensé des notes de frais présentées comme des "repas de travail ou d’affaires", à hauteur de 22 718 euros en 2019, 12 650 euros en 2020 et 706 euros en 2021. Pour la collectivité, il manquerait des détails sur la méthode employée pour catégoriser celles-ci.

    Lire aussi : "Opérations de communication" : l'opposition régionale attaque le plan de climatisation de Laurent Wauquiez

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