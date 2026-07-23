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Le duo lyonnais Trinix annule sa prestation au Delta Festival. @Trinix

Le duo lyonnais Trinix annule sa venue au Delta Festival suite à des accusations de violences sexuelles

  • par Corentin Lucas

    • Le groupe électro lyonnais Trinix devait se produire vendredi 24 juillet au Delta Festival, à Marseille. Pour des raisons éthiques, le duo a fait machine arrière.

    À quelques jours de l’ouverture du Delta Festival à Marseille, qui doit se tenir du 23 au 26 juillet, la programmation connaît une importante vague de départs. Parmi les artistes qui ont décidé de ne pas participer à l’édition 2026 figure Trinix, duo électro originaire de Lyon.

    Les deux musiciens devaient monter sur scène ce vendredi 24 juillet. Ils ont annoncé la décision sur leurs réseaux sociaux, expliquant avoir pris connaissance des accusations récemment rendues publiques à l’encontre de la direction du festival. "Ces derniers jours, de graves accusations ont été rendues publiques concernant la direction du festival. Après en avoir pris connaissance (…) il ne nous est pas possible de maintenir notre venue", ont-ils expliqué.

    Olivier Ledot, cofondateur et président du festival, a été accusé de violences sexuelles. Les faits ont été révélés par le média local Marsactu. L’intéressé conteste fermement les accusations portées contre lui et, pour le moment, aucune plainte n'a été déposée. Face à la polémique, l’organisation du festival a annoncé la mise à l’écart de son dirigeant.

    "Nous adressons notre soutien aux personnes qui ont le courage de témoigner, et nous espérons que toute la lumière sera faite sur les faits rapportés", a ajouté Trinix. Pour les spectateurs qui espéraient assister à leur concert, le duo propose par ailleurs de trouver une solution en leur offrant des places pour l’une de ses prochaines dates.

    Une programmation largement remaniée

    Le retrait du duo lyonnais intervient dans un contexte particulièrement tendu pour le Delta Festival. Plus d’une quinzaine d’artistes ont eux aussi renoncé à participer à l’événement, comme Mosimann, Feder, Kungs ou encore Acid Arab. Plusieurs collectifs et associations partenaires ont également annoncé leur retrait.

    Lire aussi : Cinéma en plein air, Nuit des étoiles… les rendez-vous de la semaine prochaine à Villeurbanne

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