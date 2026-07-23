Actualité
Les usagers des TCL ont vécu une scène étrange, mais hilarante en juin dernier. @Hertyzeona

Lyon : ils montent dans le TB11 avec un cercueil et font le tour des réseaux sociaux

  • par Corentin Lucas

    • Plusieurs comédiens ont réalisé une scène surprenante au sein du trambus TB11 en faisant monter un cercueil à l’intérieur.

    Si vous êtes plutôt actifs sur le réseau social TikTok, vous avez certainement vu passer une vidéo assez cocasse au sein du trambus TB11 (reliant la gare Saint-Paul à Villeurbanne) faisant plus de 300 000 vues. Une femme, accompagnée de plusieurs hommes en costume noir, fait entrer un cercueil, provoquant l’incompréhension des usagers et le fou rire des internautes. "Ça c’est du libre arbitre post-mortem", écrit un utilisateur de TikTok. "Dans le code pénal il y a écrit que je ne dois pas transporter un cercueil dans le tram ? Y a-t-il une loi ? Ben non", se moque un autre.

    "C’est écrit nulle part qu’on n’a pas le droit de transporter un cercueil dans un bus. Si c’était une maladie contagieuse, on ne le transporterait pas comme ça", ironise la femme au premier plan pendant la vidéo. Rassurez-vous, aucun être humain ne se trouvait à l’intérieur.

    En réalité, il s’agirait d’une scène produite par des comédiens spécialisés dans le théâtre de rue. Plus particulièrement, ils feraient partie des Brigades de déraillement public pour transports en commun du collectif de théâtre de rue Xanadou. Ils avaient déjà fait du bruit lors d’un repas de luxe organisé sur une rame du métro B.

    À noter que la scène se serait produite durant le festival Les Invites de Villeurbanne selon nos confrères d’ActuLyon, qui s’est déroulé du 19 au 21 juin derniers.

    @hertyzeona

    les Lyonnais c'est le tacos qui vous rend comme ça ? cc le collectif xanadou #tcl #lyon #humour #bus #villeurbanne

    ♬ son original - hertyzeona

    Lire aussi : Climatisation en panne et séance interrompue : une salle du Pathé Bellecour évacuée dimanche à Lyon

    à lire également
    Fabrique de Styles ouvre une boutique à Crêches-sur-Saône

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Fabrique de Styles ouvre une boutique à Crêches-sur-Saône 11:39
    Lyon : ils montent dans le TB11 avec un cercueil et font le tour des réseaux sociaux 11:22
    Randonnée en montagne : la préfecture de Haute-Savoie rappelle les bons réflexes 11:19
    Notes de frais de Laurent Wauquiez : des documents transmis par la Région seraient incomplets 10:40
    Le duo lyonnais Trinix annule sa venue au Delta Festival suite à des accusations de violences sexuelles 09:59
    d'heure en heure
    Feux de forêts : trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance orange 09:19
    Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records" 08:55
    Le Lyonnais GL Events porté par les JO d'hiver et le Stade de France au premier semestre 08:22
    Homebox
    Garde-meuble à Lyon : une solution efficace pour gagner de la place 08:02
    Chantier Lyon turin
    Lyon-Turin: des députés LFI dénoncent "l'arrêt" d'un des chantiers 07:55
    Lyon soleil
    Soleil et chaleur estivale à Lyon ce jeudi, jusqu'à 30 degrés attendus 07:14
    Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon 22/07/26
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon parmi les 10 villes de France les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi 22/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut