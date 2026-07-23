Lyon : ils montent dans le TB11 avec un cercueil et font le tour des réseaux sociaux

Les usagers des TCL ont vécu une scène étrange, mais hilarante en juin dernier. @Hertyzeona

Plusieurs comédiens ont réalisé une scène surprenante au sein du trambus TB11 en faisant monter un cercueil à l’intérieur.

Si vous êtes plutôt actifs sur le réseau social TikTok, vous avez certainement vu passer une vidéo assez cocasse au sein du trambus TB11 (reliant la gare Saint-Paul à Villeurbanne) faisant plus de 300 000 vues. Une femme, accompagnée de plusieurs hommes en costume noir, fait entrer un cercueil, provoquant l’incompréhension des usagers et le fou rire des internautes. "Ça c’est du libre arbitre post-mortem", écrit un utilisateur de TikTok. "Dans le code pénal il y a écrit que je ne dois pas transporter un cercueil dans le tram ? Y a-t-il une loi ? Ben non", se moque un autre.

"C’est écrit nulle part qu’on n’a pas le droit de transporter un cercueil dans un bus. Si c’était une maladie contagieuse, on ne le transporterait pas comme ça", ironise la femme au premier plan pendant la vidéo. Rassurez-vous, aucun être humain ne se trouvait à l’intérieur.

En réalité, il s’agirait d’une scène produite par des comédiens spécialisés dans le théâtre de rue. Plus particulièrement, ils feraient partie des Brigades de déraillement public pour transports en commun du collectif de théâtre de rue Xanadou. Ils avaient déjà fait du bruit lors d’un repas de luxe organisé sur une rame du métro B.

À noter que la scène se serait produite durant le festival Les Invites de Villeurbanne selon nos confrères d’ActuLyon, qui s’est déroulé du 19 au 21 juin derniers.

Lire aussi : Climatisation en panne et séance interrompue : une salle du Pathé Bellecour évacuée dimanche à Lyon