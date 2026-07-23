Le Lyonnais GL Events porté par les JO d'hiver et le Stade de France au premier semestre

Le groupe lyonnais GL Events affiche un bénéfice en hausse de 6 % au premier semestre, porté par les JO de Milan-Cortina et le Stade de France.

Le spécialiste lyonnais de l'événementiel GL Events a annoncé mercredi une hausse de 6% de ses résultats nets au premier semestre notamment grâce aux Jeux d'hiver de Milan Cortina et aux événements organisés au Stade de France.

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"Dans un environnement mondial complexe et malgré notre présence au Moyen-Orient, nous maintenons notre dynamique avec rigueur et vigilance", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe, Olivier Ginon. "Nous abordons la suite de l'exercice avec confiance", a-t-il ajouté. De janvier à juin, le résultat net du groupe atteint 64,7 millions d'euros contre 60,6 millions d'euros au premier semestre 2025.

Le chiffre d'affaires de GL Events sur les six premiers mois de l'année est lui en hausse de 9%, à 966,3 millions d'euros. Les Jeux olympiques et paralympiques de Milan Cortina en Italie ou encore les événements liés à la Coupe du monde de football en Amérique du Nord ont notamment permis à sa branche "Live" d'encaisser près d'un demi-milliard d'euros.

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L'activité en France a aussi bénéficié de l'"impact positif" de l'intégration du Stade de France, qui a accueilli les matches de rugby du Tournoi des Six Nations, la finale de la Coupe de France de football ou encore les concerts de JUL, Aya Nakamura ou David Guetta, rappelle le groupe. GL Events est devenu il y a un an concessionnaire du Stade de France, à l'issue d'une intense bataille avec le consortium Vinci-Bouygues qui était aux manettes de l'enceinte sportive depuis 30 ans.

Le pôle dédié à l'organisation de salons enregistre de son côté une baisse, attendue, de 28% de son chiffre d'affaires, en raison d'un effet de calendrier défavorable, certains salons comme le Sirha ou le Salon du livre de Rio n'ayant lieu que tous les deux ans.