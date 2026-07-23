Actualité
Le patron de GL Events, Olivier Ginon. (Photo by Ludovic MARIN / POOL / AFP)

Le Lyonnais GL Events porté par les JO d'hiver et le Stade de France au premier semestre

  • par LR

    • Le groupe lyonnais GL Events affiche un bénéfice en hausse de 6 % au premier semestre, porté par les JO de Milan-Cortina et le Stade de France.

    Le spécialiste lyonnais de l'événementiel GL Events a annoncé mercredi une hausse de 6% de ses résultats nets au premier semestre notamment grâce aux Jeux d'hiver de Milan Cortina et aux événements organisés au Stade de France.

    A lire aussi : Grandes sagas d’entreprises : GL Events, à pas de géant

    "Dans un environnement mondial complexe et malgré notre présence au Moyen-Orient, nous maintenons notre dynamique avec rigueur et vigilance", a déclaré dans un communiqué le PDG du groupe, Olivier Ginon. "Nous abordons la suite de l'exercice avec confiance", a-t-il ajouté. De janvier à juin, le résultat net du groupe atteint 64,7 millions d'euros contre 60,6 millions d'euros au premier semestre 2025.

    Le chiffre d'affaires de GL Events sur les six premiers mois de l'année est lui en hausse de 9%, à 966,3 millions d'euros. Les Jeux olympiques et paralympiques de Milan Cortina en Italie ou encore les événements liés à la Coupe du monde de football en Amérique du Nord ont notamment permis à sa branche "Live" d'encaisser près d'un demi-milliard d'euros.

    A lire aussi : GL Events : la bonne dynamique des sites lyonnais, des ambitions plus grandes pour 2026

    L'activité en France a aussi bénéficié de l'"impact positif" de l'intégration du Stade de France, qui a accueilli les matches de rugby du Tournoi des Six Nations, la finale de la Coupe de France de football ou encore les concerts de JUL, Aya Nakamura ou David Guetta, rappelle le groupe. GL Events est devenu il y a un an concessionnaire du Stade de France, à l'issue d'une intense bataille avec le consortium Vinci-Bouygues qui était aux manettes de l'enceinte sportive depuis 30 ans.

    Le pôle dédié à l'organisation de salons enregistre de son côté une baisse, attendue, de 28% de son chiffre d'affaires, en raison d'un effet de calendrier défavorable, certains salons comme le Sirha ou le Salon du livre de Rio n'ayant lieu que tous les deux ans.

    à lire également
    Chantier Lyon turin
    Lyon-Turin: des députés LFI dénoncent "l'arrêt" d'un des chantiers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Lyonnais GL Events porté par les JO d'hiver et le Stade de France au premier semestre 08:22
    Chantier Lyon turin
    Lyon-Turin: des députés LFI dénoncent "l'arrêt" d'un des chantiers 07:55
    Lyon soleil
    Soleil et chaleur estivale à Lyon ce jeudi, jusqu'à 30 degrés attendus 07:14
    Pour la deuxième année, le stationnement restera payant en août à Lyon 22/07/26
    Sécheresse dans le Rhône : l'été 2026 "dépassera tous les records" 22/07/26
    d'heure en heure
    Hôtel Dieu de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Lyon parmi les 10 villes de France les plus vulnérables à l’impact de l’IA sur l’emploi 22/07/26
    Météo à Lyon : vers un retour de la canicule en début de semaine prochaine ? 22/07/26
    Le Département de Saône-et-Loire lance 16,35 millions d’euros de travaux estivaux 22/07/26
    Canicule : 214 décès en excès enregistrés en Auvergne-Rhône-Alpes 22/07/26
    Isère : faute de métallurgistes, ECM Technologies fait régler ses fours par l'intelligence artificielle 22/07/26
    Métro C à Lyon
    Lyon : le métro C totalement à l'arrêt du 3 au 16 août pour des travaux de rénovation 22/07/26
    Une nouvelle luge monoplace: MND affiche ses ambitions et rêve d'Amérique 22/07/26
    La Salon du DVD et Blu-Ray de retour à Lyon en octobre pour une 8e édition 22/07/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut