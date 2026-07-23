Randonnée en montagne : la préfecture de Haute-Savoie rappelle les bons réflexes

La préfecture de la Haute-Savoie appelle à une vigilance renforcée pour les randonneurs de la saison estivale en rappelant les risques et les gestes à adopter en cas de danger.

En Haute-Savoie, chaque année durant l’été, le nombre de randonneurs et de touristes augmente. Face à cette affluence, la préfecture de la Haute-Savoie "appelle l’ensemble des usagers à la plus grande prudence". Selon la Fédération Française des randonneurs (FFR), la fréquentation de l'été 2025 s'est élevé à 45 000 passages, uniquement sur le Tour du Mont-Blanc, avec certaines journées pouvant atteindre le millier de randonneurs présent sur cette itinéraire.

La préfète rappelle les risques de la montagne ainsi que les gestes et réactions à adopter en cas d’accident ou de danger.

Plusieurs risques sont recensés en période de canicule, notamment les éboulements de pierres. La fonte des neiges sur certains massifs peut "déstabiliser les parois rocheuses et favoriser le détachement de blocs de pierres, parfois de manière soudaine et imprévisible", alerte la préfecture.

Avec la chaleur, les risques de feu de forêts augmentent aussi dans la nature. Cependant "dans 9 cas sur 10, les départs de feu sont liés à une activité humaine", ajoute la préfète.

De ce fait, les randonneurs pratiquant le bivouac doivent adopter plusieurs mesures de sécurités :

Ne jamais allumer de feu ou de barbecue en forêt, en lisière, proche de la végétation sèche ainsi que dans un foyer improvisé :"une simple étincelle peut suffire à enflammer rapidement des herbes ou broussailles asséchées".

Privilégier l’utilisation de réchauds à gaz homologués : "les utiliser à distance de toute végétation et vérifier l’absence d’interdiction préfectorale d’usage du feu".

Ne jeter aucun mégot de cigarette au sol.

En cas de départ de feu, alerter immédiatement les secours en contactant le 18 ou le 112, "ne pas tenter d’intervenir soi-même si le foyer prend de l’ampleur".

Savoir se repérer en utilisant une carte ou des applications de randonnée téléchargées en amont.

Avoir un téléphone portable chargé avec, si possible, une batterie externe. Certains lieux avec un faible réseau peuvent nécessiter l’utilisation d’une radio.

Suivre les conditions météorologiques.

Ne pas consommer l’eau des rivières/lacs/cours d’eau.

Suivre les arrêtés municipaux et préfectoraux concernant la fermeture de certains sentiers et respecter les sentiers balisés et itinéraires officiels.

Ne pas partir seul en montagne et avertir des proches de son itinéraire et de la durée prévue.

Partir en montagne avec le bon équipement

Il est important de ne pas négliger son équipement et de partir en montagne avec des chaussures adaptées et des vêtements de montagne (coupe-vent, imperméable, etc.). L’utilisation d’un casque dans certaines zones, notamment proches de rochers ou de possibles chutes de pierres, est recommandée. Ne pas oublier d’utiliser des protections contre le soleil (crème solaire, chapeau, lunettes) ainsi qu’une trousse de premiers secours en cas de besoin. La préfecture rappelle également l’importance de partir avec suffisamment de réserves d’eau : "1,5 à 2 litres par personne pour une demi-journée de marche, davantage par forte chaleur, anticiper qu’aucun point de ravitaillement fiable n’existe sur la plupart des sentiers de montagne", souligne la préfète de Saône-et-Loire.

Plusieurs contacts et numéros utiles :

Secours en montagne : 112

Vigilance météorologique : vigilance.meteofrance.fr

Canicule info service : 0 800 06 66 66 (appel et service gratuits, ouvert pendant les périodes de fortes chaleurs)

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