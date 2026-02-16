Lors de la commission permanente, la Métropole de Lyon a voté six délibérations pour accompagner les acteurs des filières économiques du territoire. Au total, 1,54 million d'euros ont été alloués.

Lors de la commission permanente, la Métropole de Lyon a alloué une enveloppe de 1,54 million d'euros, dédiée à différents acteurs économiques du territoire. Au total, six filières sont concernées par ces subventions.

Ainsi, une première enveloppe de 450 000 euros a été accordée à l'association "Grand Plateau", dédiée aux projets en lien avec le vélo et les micro-mobilités. 587 928 euros sont quant à eux alloués à plusieurs organismes de la filière économie sociale et solidaire, dont six coopératives d’activité et d’emploi (CAE) (192 000 euros), l'association d'accompagnement à l'émergence de projet Ronalpia (108 000 euros), ou encore, le GRAP, qui propose des solutions d’entrepreneuriat collectif dans la filière alimentation (32 000 euros).

Les autres subventions de fonctionnement concernent la filière de l'alimentation durable, à hauteur de 89 594 euros répartis en trois bénéficiaires et la filière du textile durable avec 59 500 euros allouée au pôle de compétitivité Techtera. La filière du bâtiment durable reçoit quant à elle 52 600 euros pour deux associations, tandis que la filière des sciences de la vie-santé reçoit une somme totale de 293 000 euros au profit du pôle de compétitivité "Lyonbiopôle AuRA" et du salon international Bio-Europe Spring, prévu à Lyon en 2027.