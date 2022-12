Accident mortel de trottinette à Lyon : le père de la victime s'exprime

Dans un entretien accordé au JDD, le père d'Iris, adolescente tuée dans un accident de trottinette électrique à Lyon, s'exprime sur son combat pour mettre en place de dispositifs de sécurité.

Le terrible accident est survenu le 22 août dernier. Iris et son copain Warren, âgés de 15 et 17 ans, ont été percutés par une ambulance alors qu'ils circulaient en trottinette électrique sur les quais de Saône. Leurs noms s'affichent désormais en 11 et 12e position de la triste liste des décès survenus suite à un accident de trottinette, depuis le début de l'année. Une enquête pour homicide involontaire a été ouverte, et est désormais confiée à la Direction départementale de la sécurité publique de Lyon.

Un usage désormais interdit pour les mineurs

Le père d'Iris s'est exprimé pour la première fois auprès du JDD, qui publie ses propos ce 11 décembre. Si les secours n'ont rien pu faire, cela "donne une image de la violence du choc", affirme-t-il. A la suite de ce drame, le père de famille se mobilise pour faire bouger les lignes quant à l'encadrement de la circulation des trottinettes électriques.

Il a alerté les autorités compétentes mais selon lui, "aucune mesure efficace n'a été prise". Bertrand s'est également entretenu avec Grégory Doucet et avec les autorités de prévention routière. A Lyon, l'utilisation des trottinettes électriques en libre-service est désormais interdite aux mineurs. Les règles quant à leur usage ont été rappelées par la police nationale du Rhône, suite au 22 août.