Habitat : le 15 décembre, une assemblée citoyenne avec la Métropole

Pour évoquer les enjeux de logement dans la métropole, une assemblée citoyenne se tiendra le 15 décembre à l'Hôtel de métropole. A Lyon, la question du logement est épineuse, et beaucoup d'enjeux sont à soulever : choix et coût du lieu d'habitation, superficie, amélioration de l'habitat, etc. Pour aborder ces sujets, une assemblée citoyenne est prévue par le conseil de développement de la Métropole de Lyon. Accessible sur inscription, elle se tiendra jeudi 15 décembre de 18h à 20h30. "La collectivité présentera à cette occasion le travail qu'elle a mené avec les professionnels de l'habitat : un cahier de propositions pour améliorer l'habitat dans notre métropole", indiquent les organisateurs. Deux débats prévus sur les lieux d'habitation

La Métropole prévoit de présenter pour cette soirée le livre blanc de l'habitat, un "document produit par les services métropolitains et les professionnels de l’habitat" qui "s’appuie sur les propositions faites par 80 habitants et habitantes pour renforcer la production des logements avec un enjeu de qualité et de bien-être". Il contient 20 grandes propositions d’actions.

Après ce temps de présentation, la soirée se poursuivra avec deux débats citoyens autour des thèmes "Plus d’habitants au m², pourquoi, comment ?" et "Choisit-on toujours son lieu d’habitation ?" Ils seront animés par un groupe de spécialistes des questions d’habitat et de densité urbaine, des élus et des professionnels de l’immobilier.

En matière d'habitat, un conseil exceptionnel tenu en novembre dernier a vu la Métropole de Lyon largement questionnée par l'opposition sur sa politique de logement.