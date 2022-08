Lundi en fin d'après-midi à Lyon, deux jeunes (une fille de 15 ans et un garçon de 17 ans) sont décédés. Ils circulaient à deux sur une trottinette et ont percuté une ambulance privée.

Le drame s'est déroulé lundi vers 18h30. Comme le rapporte Le Progrès, deux adolescents, une fille de 15 ans et un garçons de 17 ans, circulaient en direction de Perrache sur une trottinette électrique sur une voie réservée aux bus et aux deux-roues. Arrivés au n°5 du quai Maréchal-Joffre, entre les rues Franklin et de Castries (Lyon 2e), ils ont percuté une ambulance privée. Un des lycéens est mort sur le coup, l'autre quelques minutes plus tard.

Les circonstances exactes de l'accident devront être déterminées par une enquête. En attendant, le conducteur du véhicule et son passager, tous les deux en état de choc, ont été admis à l'hôpital Edouard Herriot.

Au mois de mars, un autre incident sur le même axe avait coûté la vie à un motard après une collision avec un vélo.