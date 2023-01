Académie de Lyon : le prix de l'excellence économique décerné à un élève de l'Ain

Le prix de l'excellence économique dans l'Académie de Lyon a été décerné ce vendredi 27 janvier.

Concours organisé par l'Education nationale en partenariat avec la Banque de France, le prix de l'excellence économique propose aux étudiants de termine STMG de tester leurs connaissances.

Epreuve écrite de 4 h

Cette année, le sujet portait sur les politiques économiques et le pouvoir d’achat. Les candidats ont composé à partir des documents fournis et de leurs propres connaissances, lors d’une épreuve écrite d’une durée de 4 heures.

Le jury, composé de professeurs en classe préparatoire, de cadres de la Banque de France et d’une inspectrice d’académie, inspectrice pédagogique régionale, s'est réuni afin d’examiner les copies des 303 composants scolarisés dans 12 lycées de l’Ain, la Loire et le Rhône et désigner les lauréats à ce concours.

Cette année, c’est Thomas Juchler, élève du lycée international de Saint-Genis-Pouilly qui a obtenu le 1er prix académique. Les deux autres lauréates sont Amélie Fougerouse, élève au lycée Claude Lebois de Saint-Chamond, et Zoé Ramond, élève au lycée Condorcet de Saint-Priest.