Entre mémoire et place des femmes, la nouvelle préfète du Rhône a pris ses fonctions à Lyon

Nommée préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes le 12 janvier en remplacement de Pascal Mailhos, Fabienne Buccio a pris ses fonctions ce lundi à Lyon.

Après avoir accueilli pendant près de quatre ans Pascal Mailhos, la préfecture du Rhône est officiellement occupée depuis ce lundi 30 janvier par Fabienne Buccio, nommée préfète du Rhône et de la région Auvergne-Rhône-Alpes lors du conseil des ministres du 12 janvier. Arrivée de la préfecture de Nouvelle-Aquitaine, la haute fonctionnaire de 63 ans avait choisi ce lundi de commencer sa prise de fonction en rendant hommage à ceux tombés pour la France.

Deux cérémonies protocolaires organisées au monument aux morts de l’Île du Souvenir, en présence du maire de Lyon, et au sanctuaire de la résistance et de la déportation, place Bellecour, devant de nombreux élus, militaires, et anciens combattants. "C’est un devoir de mémoire qui nous rappelle la valeur des choses. C’est bien de commencer comme ça de nouvelles fonctions, c’est aussi une leçon d’humilité", confiait Fabienne Buccio devant quelques journalistes à l’issue de la cérémonie.

Pour sa prise de fonction, Fabienne Buccio s'est rendue au sanctuaire de la résistance et de la déportation, place Bellecour, accompagnée du député du Rhône Renaissance Thomas Rudigoz, de l'adjoint au maire de Lyon Sylvain Godinot, du député EELV Hubert Julien-Laferrière ou encore du sénateur LR François-Noël Buffet. (Photo Hadrien Jame)

Féministe revendiquée

Interrogée sur la récente polémique déclenchée par la Ville de Lyon autour d’une table ronde sur la Palestine et sur les évènements survenus dimanche devant le sanctuaire de la résistance, Fabienne Buccio, n’a pas esquivé le sujet, sans toutefois s’épancher dessus.

"Comme beaucoup de femmes j’espère le jour prochain où l’arrivée d’une femme ne fera plus poser ce genre de question" Fabienne Buccio, préfète du Rhône

Également invitée à s’exprimer sur l’émotion que pourrait faire naître chez elle le fait d’être la première femme à accéder à la fonction de préfète du Rhône et de la région, elle a saisi cette occasion pour s’exprimer sur la place des femmes. "Oui je suis une femme, je n’ai pas de complexe avec ça, je suis ce que je suis avec mes qualités et mes défauts et comme beaucoup de femmes j’espère le jour prochain où l’arrivée d’une femme ne fera plus poser ce genre de question", a confié Fabienne Buccio, alors qu’en juin 2021 seulement 29 % des préfets étaient des femmes.

Sans minimiser cette avancée, la nouvelle préfète a aussi estimé que "le fait d’être une femme nous engage encore plus. C’est peut-être présomptueux, mais j’ai le sentiment que je représente aussi les femmes. Je le ressens et c’est une responsabilité de plus, un honneur de plus". Une première sortie autour du devoir de mémoire et de la place des femmes pour cette féministe revendiquée.