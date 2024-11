À Villeurbanne, le maire socialiste va doubler le nombre de caméras, sans une partie de sa majorité

La Ville de Villeurbanne va doubler son nombre de flux de vidéosurveillance d'ici à la fin du mandat du maire socialiste Cédric Van Syvendael. Une partie de sa majorité y est opposée.

C'est sans les votes des groupes insoumis et communistes, membres de sa majorité et de son exécutif, que la maire socialiste de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael a fait approuvé une délibération l'autorisant à demander une subvention de 500 000 € à l'Etat au titre du fond interministériel de prévention de la délinquance pour permettre le déploiement de nouvelles caméras de vidéosurveillance.

Ce financement, combiné à 400 000 € investis par la Ville, doit permettre de doubler le nombre de flux vidéos disponibles dans la commune, avec l'achat de 40 nouvelles caméras fixes et de deux caméras nomades, portant le nombre de flux de 208 à 410.

Le maire salue "un débat apaisé"

"L'ensemble des quartiers de Villeurbanne seront dotés en caméras" a ainsi indique l'adjoint à la sécurité Yann Crombecque lors du conseil municipal lundi 18 novembre. Et d'ajouter : "Les actes réfléchis peuvent être limités ou déportés par l'installation de caméras, mais elles ne sont qu'un outil au service de la présence humaine." Comme un moyen de répondre par anticipation aux critiques des groupes communistes et insoumis qui ont voté contre la délibération.

"Aucune étude ne prouvant leur efficacité n'a vu le jour. Presque un million d'euros pour une dispositif non évolué, c'est très voir trop cher payé", a déploré le 17e adjoint Gaëtan Constant. "Il faut s'attaquer au fond du problème. L'éducation, la lutte contre les discriminations, des emplois rémunérateurs répondent davantage aux formes de délinquance que des dispositifs de surveillance généralisés", a-t-il ajouté.

Les lieux où seront déployées les nouvelles caméras n'ont pas encore été sélectionnés, mais la mairie souhaite notamment cibler les groupes scolaires et les collèges. "Nos axes sont la sécurité des personnes, la prévention des atteintes aux biens, la protection des bâtiments, la prévention du trafic de stupéfiants et les infractions relatives à la circulation", a précisé Yann Crombecque.

Ménageant la chèvre et le chou, le maire Cédric Van Styvendael a souhaité "remercier les membres de le majorité de continuer à avoir un débat apaisé et d'apporter des idées contre des idées". Considérant : "Il ne faut pas faire comme s'il n'y avait pas de sujet. Je crois qu'il ne faut pas se laisser aller à un effet de mode et ne pas interroger les arbitrages que nous faisons."