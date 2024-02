Alors que près de 4 millions de Français vivent avec un cancer, l'association Sara lance un nouvel outil pour allier travail et maladie.

À l'approche du 5 février, journée mondiale de lutte contre le cancer, l'association Sara dévoile sa Fresque Cancer & Travail. Cet outil, inspiré de la Fresque du Climat, vise notamment à "sensibiliser et lever les tabous en entreprise face à la maladie". Composé de cartes et de pions, il est utilisé lors d'ateliers d'intelligence collective pour aider salariés et managers à mieux réagir face au cancer.

La fresque est composée de cartes pour comprendre la maladie.

40 % des personnes diagnostiquées travaillent

Aujourd'hui, le cancer fait partie du quotidien de nombreux Français. Il est la première cause de décès chez les hommes et la deuxième chez les femmes, selon l'ARS. En particulier, les cancers du sein, de la prostate, du colon et du poumon sont responsables de la majorité des cas. Chaque jour, 1 000 nouveaux patients sont ainsi diagnostiqués, dont 400 continuent de travailler. Comme l'indique l'association dans un communiqué, "deux ans après le diagnostic, 80% des personnes reprennent une activité professionnelles".

Avec sa fresque, l'organisation veut mener "des actions spécifiques et ciblées" dans les entreprises qui en font la demande. Notamment, ces actions doivent servir tant à la personne malade qu'à ceux avec qui elle travaille. Pour Alexandra Jover, fondatrice de l'association Sara, "accompagner le retour et le maintien dans l’emploi des personnes fragilisées par le cancer" est essentiel. Cela permettrait de "favoriser une meilleure réintégration dans l’entreprise".

