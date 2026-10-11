Rhône : des octogénaires victimes d'un home-jacking orchestré sur Snapchat

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, deux jeunes hommes se sont introduits chez un couple d'octogénaire au Val d'Oingt pour leur dérober des bijoux. Interpellés par les forces de l'ordre, ils expliquent avoir été recrutés sur Snapchat.

Les fait se sont déroulés dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 septembre sur la commune du Val d'Oingt, près de Villefranche-sur-Saône. Il est 1 h 15 lorsqu'un duo de malfrats dérobe des bijoux à un couple d'octogénaires, en utilisant la violence. Une fois les cambrioleurs partis, les victimes appellent immédiatement la police. En arrivant sur les lieux, les forces de l'ordre parviennent à interpeller un premier suspect aux abords du domicile. Selon nos confrères d'actuLyon, son complice a également été découvert alors qu'il tentait de se cacher dans un fourré.

Interrogés lors de leur placement en garde à vue, les suspects, âgés d'une vingtaine d'années et originaires de Valence ont expliqué avoir été recrutés par l'intermédiaire du réseau social Snapchat, cette opération étant présentée comme une commande.

Déjà connus de la justice pour des faits liés aux stupéfiants, de vols et violences, les malfrats indiquent avoir été déposés chez les victimes par une jeune fille dont ils ignoraient l'identité. Ces derniers ont finalement été placés en détention provisoire dans l'attente de leur jugement, prévu en novembre.

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