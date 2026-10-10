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La place de Carnot accueillera une nouvelle fois le marché de Noël de Lyon

Le marché de Noël de Lyon se déroulera du 20 novembre au 24 décembre

  • par Romain Balme

    • Le marché de Noël de Lyon aura lieu du 20 novembre au 24 décembre sur la place Carnot. Au programme, produits locaux, décorations, et jouets artisanaux.

    On connait désormais les dates du marché de Noël à Lyon. L'évènement phare de cette fin d'année retrouvera la place Carnot (Lyon 2e) à partir du 20 novembre prochain. Un lieu qui aurait pu changer de place, puisqu'une pétition recueillant plusieurs milliers de signatures avait été lancée en octobre 2025 pour déplacer le marché sur la Presqu'Ile.

    Pour cette nouvelle édition, l'ambition reste inchangée : "la mise en avant du savoir-faire et des talents des producteurs, des artisans et des entreprises de la région et du territoire national", avance la Ville de Lyon sur son site. La collectivité explique également que des chalets seront mis à disposition d’associations caritatives, avec notamment un chalet des associations emploi et insertion.

    Un chalet "Fabriqué à Lyon et ses alentours"

    Côté artisans, les visiteurs pourront retrouver des décorations de Noël, produits du terroir, ou encore des jouets. Un chalet dédié sera également présent pour mettre en valeur le label "Fabriqué à Lyon et ses alentours" qui promeut les savoir-faire des artisans du territoire et valorise les produits locaux.

    Les participants au chalet des labellisés "Fabriqué à Lyon et ses alentours"

    Dimanche : accessoires en cuir
    Marina Vandel : illustrations
    Onze Octobre : bougies
    Salomé Ma Muse : accessoires textiles
    To Mo : céramiques
    Pop Lacets : accessoires

    Côté horaires, le marché fermera ses portes à 20 heures, sauf le samedi, où il sera possible d'en profiter jusqu'à 22 heures. A noter que lors de la Fête des lumières qui se déroulera du samedi 5 au mardi 8 décembre 2026, les horaires seront modifiés, avec une fermeture à 18 heures, puis à17 heures le 8 décembre.

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