Le Kermesse Festival change de décor pour sa deuxième édition : rendez-vous les 19 et 20 juin prochains au parc de Miribel-Jonage. Côté programme, Keen'V, Shy'm et Gala ont été annoncés.

Exit le Matmut Stadium, place au parc Miribel Jonage. Le Kermesse Festival change de dimension pour cette deuxième édition, qui se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 juin prochain. Un lieu ô combien symbolique, puisque de nombreux festivals s'y sont installés, du mythique Woodstower désormais disparu, à l'Hypnotize Festival en 2025.

Les premiers artistes qui participeront à l'auto-proclamée "plus grande boum de France" ont été dévoilés. A commencer par Keen'V. L'interprète de "Tahiti" et "A l'horizontale" se produira le samedi 19 juin. A ses côtés, les moldaves d'O-Zone et leur "Dragostea Din Tei", mais aussi Gala, célèbre pour "Free From Desire", devenu un hymne générationnel.

Le dimanche, c'est une autre artiste bien connue des années 2000/2010 qui foulera la scène de Miribel Jonage : Shy'm. La chanteuse sera épaulée parle charmeur incontesté du R&B français" Marc Antoine, qui avait connu le succès avec "Tant besoin de toi" en 2006. Le zoukeur Slaï complète le casting. A noter que d'autres noms vont être dévoilés, pour une programmation complète attendue à la fin du mois d'octobre.