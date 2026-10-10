Actualité
La deuxième édition du Kermesse Festival se déroulera au parc Miribel-Jonage @Valentin Torterolo

Le Kermesse Festival change de décor, les premiers artistes dévoilés

  • par Romain Balme

    • Le Kermesse Festival change de décor pour sa deuxième édition : rendez-vous les 19 et 20 juin prochains au parc de Miribel-Jonage. Côté programme, Keen'V, Shy'm et Gala ont été annoncés.

    Exit le Matmut Stadium, place au parc Miribel Jonage. Le Kermesse Festival change de dimension pour cette deuxième édition, qui se déroulera les samedi 19 et dimanche 20 juin prochain. Un lieu ô combien symbolique, puisque de nombreux festivals s'y sont installés, du mythique Woodstower désormais disparu, à l'Hypnotize Festival en 2025.

    Les premiers artistes qui participeront à l'auto-proclamée "plus grande boum de France" ont été dévoilés. A commencer par Keen'V. L'interprète de "Tahiti" et "A l'horizontale" se produira le samedi 19 juin. A ses côtés, les moldaves d'O-Zone et leur "Dragostea Din Tei", mais aussi Gala, célèbre pour "Free From Desire", devenu un hymne générationnel.

    Le dimanche, c'est une autre artiste bien connue des années 2000/2010 qui foulera la scène de Miribel Jonage : Shy'm. La chanteuse sera épaulée parle charmeur incontesté du R&B français" Marc Antoine, qui avait connu le succès avec "Tant besoin de toi" en 2006. Le zoukeur Slaï complète le casting. A noter que d'autres noms vont être dévoilés, pour une programmation complète attendue à la fin du mois d'octobre.

    à lire également
    Le nouveau centre de distribution Amazon à Colombier-Saugnieu.
    1 600 postes à pourvoir : Amazon renforce ses équipes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le Kermesse Festival change de décor, les premiers artistes dévoilés 14:30
    Le nouveau centre de distribution Amazon à Colombier-Saugnieu.
    1 600 postes à pourvoir : Amazon renforce ses équipes dans la région Auvergne-Rhône-Alpes 13:45
    Annulée à cause de la canicule, la marche des fiertés de retour à Lyon ce samedi 13:08
    Rhône : un nouvel établissement certifié "Internat d'Excellence" 12:35
    Givors : deux policiers blessés par une grenade après une erreur de manipulation 12:00
    d'heure en heure
    Manifestations lycéennes : A Lyon, la mairie du 6e arrondissement accueille "une centaine d'élèves" pour passer leurs examens 11:30
    Shopping sport à Lyon : à vos marques, prêts, partez ! 10:56
    Trail de l'Aqueduc, de Sainte-Foy-les-Lyon
    Trail de l'Aqueduc, il était une Foy dans l'Ouest 10:48
    La culture turque de retour à Eurexpo du 8 au 10 mai. @Eurexpo
    Etudes supérieures : le salon Studyrama s'installe à Eurexpo ce samedi 10:07
    Football : Après la trêve, l’OL rate son retour et s’incline contre Lens  09:40
    La pluie de retour à Lyon ce samedi, jusqu'à 18 degrés attendus 08:58
    L'Oisans, à 2 h de Lyon : le grand ski à portée de week-end 07:31
    "Nos imaginaires sont colonisés, cannibalisés par l’IA" : Thierry Odin défend le papier au Lyon Art Paper 07:00
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut