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Des bénévoles de l’association PAZ mobilisés ce samedi 10 octobre pour le meeting de Gabriel Attal @PAZ

Meeting de Gabriel Attal à Lyon : cette association de défense des animaux interpelle le candidat

  • par Romain Balme

    • À l’occasion de la venue de Gabriel Attal à Lyon, ce vendredi 9 octobre, l’association PAZ a demandé au candidat à la présidentielle de s’engager en faveur de la protection animale.

    Premier test pour Gabriel Attal. Le candidat Renaissance à l’élection présidentielle a choisi Lyon pour sa première prise de parole. Si ce dernier compte sur l’évènement pour rebondir et lancer sa campagne, sa virée lyonnaise pourrait être perturbée. L’association de défense des animaux PAZ (Projet Animaux Zoopolis) est venue demander à l’ancien Premier ministre de "prendre au sérieux la condition animale". 

    En juillet 2026, la PAZ avait demandé aux candidats à l’Elysée de signer une charte d’engagement pour la protection animale. Parmi les mesures évoquées, la fermeture des parcs zoologiques publics, l’interdiction de l'exploitation des animaux sauvages et domestiques dans tous les types de spectacles, ou encore la création d’un ministère de la condition animale. "Gabriel Attal ne s’est pas engagé après nos messages du 21 juillet 2026 adressés à son parti et son équipe de campagne", déplorait l’association via un communiqué.

    "Montrer l’exemple"

    C’est donc panneaux et tracts à la main que cinq bénévoles se sont rendus sur le quai Charles de Gaulle à 13 h 30, une heure avant la prise de parole du candidat Attal. Ces derniers exhortent les candidats "à montrer l’exemple". Sur leurs affiches figurait le slogan "elle n’a pas sa place en cage" sur fond d’images d’animaux. 

    "La majorité du public a été plutôt réceptive à notre mobilisation. Nous avons pu échanger avec deux personnes de la campagne de Gabriel Attal, qui nous ont assuré qu'ils allaient lui demander de signer notre charte", se satisfait Aline, référente de l’association à Lyon.

    A noter qu’une manifestation similaire se tenait ce vendredi 9 octobre à midi devant le siège du Parti socialiste. L’association affirme avoir pu échanger avec Floran Vadillo, le directeur général du parti à la rose, qui s’est engagé à transmettre la charte aux candidats engagés dans la primaire.

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