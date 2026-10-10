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La caserne de Vourles-Brignais a été ciblée par un cambriolage. @Sapeurs-pompiers de Vourles-Brignais

La caserne de Villefranche-sur-Saône cambriolée, la liste s'allonge dans le Rhône

  • par Romain Balme

    • La caserne de sapeurs-pompiers de Villefranche-sur-Saône a été victime d'un cambriolage dans la nuit du 7 au 8 octobre. Il s'agit du douzième site visé dans le département depuis le mois d'août.

    12. C'est le nombre de casernes de sapeurs-pompiers cambriolées dans le département du Rhône depuis le mois d'août. Une liste longue à laquelle le centre de Villefranche-sur-Saône s'est ajouté dans la nuit du mercredi 7 au jeudi 8 octobre. Selon nos confrères du Progrès, les malfrats se sont introduits vers 3 heures du matin. A l'instar des autres cambriolages, ils ont dérobé du matériel électroportatif : des pinces de désincarcération et des vérins. 

    Les responsables de ces vols n'ont pas été identifiés. Pour rappel, le dernier cambriolage datait du 14 septembre dernier à la caserne de Vourles-Brignais (Sud de Lyon). Les vols dans les casernes de pompiers sont courants en France. Mais cette répétition sur une courte période et dans une zone restreinte est "assez inhabituelle", soulignait Stéphane Gouezec, contrôleur général au Service départemental-métropolitain d'incendie de secours (SDMIS) du Rhône.

    A noter que le lendemain, un plan de sécurisation a été élaboré à la demande du préfet Etienne Guyot. Ce dernier prévoyait notamment de mieux protéger le matériel de secours routier, d'installer des dispositifs de détection supplémentaires et de faire intervenir les référents sûreté de la police et de la gendarmerie, dont les inspections débutent cette semaine.

    Lire aussi : "C’est du grand banditisme" : les sapeurs-pompiers du Rhône tirent la sonnette d’alarme concernant le cambriolage des casernes

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