Un dimanche entre nuages et éclaircies à Lyon, 7 degrés attendus

Après une journée de samedi marquée par les nuages, des éclaircies pourraient voir le jour dans le ciel lyonnais.

L'automne s'installe dans l'agglomération lyonnaise. Après une journée de samedi marquée par les nuages, quelques éclaircies pourraient voir le jour ce dimanche 11 octobre. En début de matinée, le ciel sera voilé, avec la présence de nuages d'altitude qui deviendront de plus en plus importants au fil de la journée. Des éclaircies ne sont pas à écarter, surtout en fin de journée.

Côté températures, la matinée sera beaucoup plus fraîche, avec seulement 7 degrés attendus. L'après-midi, le mercure grimpera jusqu'à 17 degrés. Des valeurs légèrement en dessous des moyennes de saison.