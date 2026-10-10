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Rhône : un homme condamné à deux ans de prison ferme pour des violences conjugales

  • par Romain Balme

    • Ce mardi 6 octobre, un homme a été condamné à deux ans de prison ferme à Villefranche-sur-Saône pour des faits de viols, violences et menaces envers son ancienne compagne.

    Un homme comparaissait ce mardi 6 octobre devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône pour des faits de viols, violences, menaces, pressions et manipulations envers sa compagne datant de 2017. C'est cinq ans après, en 2022, que la jeune femme, résidant dans l'Ouest Rhodanien, avait déposé plainte contre son compagnon de l'époque. La victime explique qu’il a fallu plusieurs années pour comprendre ce qu’elle avait subi.

    Neuf ans après, cette dernière est encore sous le choc, et doit suivre des soins psychologiques. A la barre, elle affirme avoir voulu déposé plainte immédiatement. Son compagnon menace alors de la tuer, et de publier des photos dénudées et vidéos intimes révèle le Progrès.

    Le suspect était connu des services de police

    Auditionné, le suspect a reconnu la majorité des faits mais il a tenté ensuite de minimiser ses actes en plaidant un message d'excuses à la victime. Connu de la justice avant cet épisode, l'homme a depuis été condamné dans le sud de la France pour de nouvelles violences conjugales. Sorti de prison en avril 2024, il ne répond plus aux convocations.

    Le tribunal l'a condamné à deux ans de prison ferme avec mandat d’arrêt. L'homme a également l'interdiction d’entrer en contact avec sa victime et de paraître dans le département du Rhône pendant trois ans.

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