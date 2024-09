Un père de famille a été interpellé dimanche 1er septembre, sur l'autoroute au niveau du péage de Tarare, dans le Rhône. Il était recherché depuis sa fuite, quelques heures plus tôt de Libourne, en Gironde, où il avait kidnappé deux enfants, dont le sien.

Dimanche 1er septembre, en milieu d'après-midi, un homme âgé de 27 ans a été interpellé à hauteur du péage de Tarare dans le Rhône, d'après nos confrères de France Bleu Gironde. C'est depuis ce département de Nouvelle-Aquitaine que le fugitif était parti quelques heures plus tôt avec deux jeunes enfants kidnappés à bord.

Un bambin et un enfant de 4 ans à bord

L'homme avait quitté Libourne en fin de matinée, après avoir enlevé deux enfants, dont le sien âgé de 11 mois et celui de sa compagne, âgé de 4 ans.

D'après le journal Sud Ouest, c'est le travail conjoint des gendarmes de Libourne et d'une unité de recherche de Gironde qui ont permis de remonter la trace du fugitif et de le retrouver sur l'autoroute A89, dans le Rhône, à plus de 460 kilomètres de Libourne. Une fois localisé, les gendarmes du peloton autoroutier ont pu procéder à son interpellation.

Les deux enfants ont été retrouvés sains et saufs dans le véhicule. Le père de famille a ensuite été placé en garde à vue pour enlèvement et séquestration de mineurs de moins de 15 ans. Sa garde à vue devrait se poursuivre au moins jusqu'à ce mardi après-midi.