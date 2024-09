Au mois d'octobre, différents laboratoires du CNRS à Lyon ouvrent leurs portes au public.

Dans le cadre de la Fête de la science organisée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, le CNRS de Lyon va ouvrir ses portes au public du 4 au 14 octobre. Du 2 au 22 septembre, les personnes intéressées devront répondre à trois ou quatre questions en lien avec la thématique de la visite choisie pour tenter d'être tirés au sort. Au total, 68 personnes pourront participer à des visites.

Sept visites dans cinq laboratoires

À Lyon, cinq laboratoires sont concernés pour un total de sept visites. Le 9 octobre, le centre de recherches en neurosciences de Lyon-Bron ouvrira ses portes pour une visite sur le thème de l'étude du développement du cerveau et des fonctions cognitives des enfants. Le même jour, le laboratoire environnement, ville et société proposera des déambulations autour du Rhône pour échanger avec les chercheurs sur les méthodologies de sciences sociales.

Jeudi 10 octobre, le laboratoire histoire et sources des mondes antiques vous proposeront de vous plonger dans les différentes versions de la Bible pour aider le laboratoire à la lecture de manuscrits, à leur transcription et leur traduction. Vendredi 11 octobre, le laboratoire de géologie de Lyon ouvre ses portes pour participer à la reconstitution, la numérisation et l'inventaire d'un ichtyosaure géant récemment mis au jour lors de fouilles paléontologiques dans le sud de la France.

Enfin, samedi 12 octobre, l'institut des nanotechnologies de Lyon vous permettra de découvrir ce qu’est l’activité électrodermale, un des signaux physiologiques reflet de votre réactivité émotionnelle. Equipés d’un capteur, plongez-vous dans une expérience de réalité virtuelle pour tester vos émotions puis participez à un défi dans lequel vous devrez cacher vos émotions.