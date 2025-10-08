À Saint-Romain-au-Mont-d'Or, le patron de la Demeure du Chaos est candidat aux municipales

Le propriétaire du célèbre lieu d'art contemporain défie le maire Guillaume Malot et annonce sa candidature aux prochaines élections municipales.

La guerre entre Thierry Ehrmann et la mairie de Saint-Romain-au-Mont-d'Or prend un tour électoral. Le fondateur d'Artprice a annoncé dans un communiqué sa candidature aux municipales de mars 2026, s'opposant frontalement au maire Guillaume Malot.

Un SMS pour déclarer la guerre

Thierry Ehrmann a prévenu l'édile par texto : "Il me semble nécessaire pour le bien commun et la protection de notre village de mettre fin légitimement à ton mandat en mars 2026 dans le cadre d'un débat républicain qui démarre demain et où tu seras pour la première fois de ta vie politique confronté aux urnes des électeurs".

Réponse du maire : "C'est bien noté. C'est une très bonne chose pour le village je pense et un acte courageux de ta part. J'espère que tu arriveras à mener ta campagne jusqu'au bout sans souci de santé. Pour ma part, je ne suis pas encore fixé sur une candidature ou non".

Un conflit qui dure

Cette annonce intervient quelques semaines après le dépôt de plainte de Guillaume Malot, qui estimait avoir été menacé de mort par l'artiste. Ce dernier dénonce de son côté "des entraves à l'accès et des dispositifs discriminatoires" lors des ouvertures de la Demeure du Chaos : fermeture du centre-ville, barrages avec vigiles contrôlant les riverains, absence d'affichage d'arrêtés municipaux.

Dans ce village de 1 100 habitants des Monts d'Or, envahi chaque week-end par les visiteurs du lieu d'art contemporain, la campagne s'annonce électrique.