À Saint-Fons, le chef de la police municipale bientôt révoqué ?

Le 10 juin, un conseil de discipline a proposé de sanctionner le chef de la police municipale de Saint-Fons à hauteur de 15 mois d'exclusion temporaire. Le maire Christian Duchêne plaidait pour une révocation, il devrait prendre sa décision définitive dans les prochaines semaines.

Secoué en début d'année par ce qu'il décrit comme un "complot politique", "une tentative ratée de putsch", le maire divers gauche de Saint-Fons, Christian Duchêne, semble avoir trouvé pas à pas un chemin vers une sortie de crise. En mars, il retirait ainsi leur délégation à six adjoints dissidents, qui avaient alors refusé de voter le budget de la commune, puis il officialisait une dizaine de jours plus tard la nouvelle composition de sa majorité, réduite (passée de 25 à 17), mais suffisante pour "poursuivre les projets engagés depuis le début du mandat en direction des habitants", expliquait-il alors.

"Il aurait du m'alerter sur un certain nombre de dysfonctionnements mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il y a participé" Christian Duchêne, maire de Saint-Fons Tweet

En parallèle de cette crise politique, et avant qu'elle ne se soit exposée dans les médias, le maire suspendait, le 12 février, le chef de la police municipale de Saint-Fons (qui a déposé plainte contre l'édile notamment pour "harcèlement") après avoir constaté des dysfonctionnement, et pour permettre à l'enquête administrative diligentée d'être menée à bien. "Cette enquête m'a fait prendre conscience de problèmes que je n'avais pas imaginés", assure Christian Duchêne auprès de Lyon Capitale. Et d'ajouter : "Presque tous les agents ont remis en cause le fonctionnement de ce monsieur."

Sans s'avancer, le maire considère que son agent aurait "participé activement à la tentative de putsch". "Il aurait du m'alerter sur un certain nombre de dysfonctionnements mais il ne l'a pas fait. Au contraire, il y a participé", juge Christian Duchêne qui plaidait pour une révocation de l'agent. Le conseil de discipline - qui rend un avis consultatif - a ainsi proposé d'appliquer une sanction de 15 mois d'exclusion temporaire à l'encontre du chef de la police municipale. S'il se laisse encore quelques semaines pour prendre une décision, Christian Duchêne ne fait pas grand mystère de la nature de cette dernière : "Comment travailler à nouveau avec quelqu'un de peu de confiance ?", s'interroge-t-il.

Le chef de la police municipale se dit "détruit par la situation"

Contacté par Lyon Capitale, le chef de la police municipale se dit aujourd'hui "détruit par la situation" et indique avoir "la sensation que le maire essaye de (l)e détruire, quitte à mentir". "Nous sommes très surpris de l'attitude du maire qui communique outre mesure", complète son conseil, Me Rémy Dandan selon qui la prétendue participation de son client à "une tentative de putsch" aurait été "explicitement écartée" par le conseil de discipline. Selon le chef de la police municipale, la moitié des griefs portés par le maire auraient été rejetés, et la sanction proposée par le conseil s'appuierait sur d'autres motifs, qu'il n'a pas souhaité rendre publics.

En attendant une sanction, le directeur de service adjoint a repris les reines de la police municipale. Le maire dit avoir "une vigilance particulière" quant au bon fonctionnement de sa police, alors que deux personnes ont, au cours de l'enquête administrative, témoigné un relatif soutien au chef du service déchu. "Ils n'ont toutefois pas remis en cause le fonctionnement de notre police, mais je reste vigilant", indique Christian Duchêne.

