L'ex-maire de Saint-Fons porte plainte pour prise illégale d'intérêts contre son successeur

Ancienne maire divers-droite et élue d'opposition, Nathalie Frier, attaque le maire de Saint-Fons, Christian Duchêne et son gendre et 4e adjoint pour prise illégale d'intérêts.

L'affaire remonte au 27 mai 2021. A l'époque, la majorité de Christian Duchêne, maire divers-gauche de Saint-Fons, soumet au vote du conseil municipal une délibération proposant d'approuver la prise en charge par la collectivité des frais de cantine subis par les enfants sainfoniards inscrits à la Maîtrise de l'Opéra de Lyon et scolarisés en primaire à l'école élémentaire Jean Gerson dans le 5e arrondissement de Lyon.

Une mesure dont personne n'a finalement bénéficié

L'objectif est selon l'exécutif, "de favoriser l'intégration et le suivi d'élèves dans le parcours d'excellence que constitue la Maîtrise de l'Opéra". La Ville se propose ainsi de prendre en charge la différence entre le coût de la cantine dans une école de Saint-Fons et dans l'établissement Jean Gerson, un peu plus de trois euros par repas. Pour l'opposition, Nathalie Frier en tête, maire de Saint-Fons entre 2014 et 2020, le vote de cette délibération par Christian Duchêne et Thibaut Casters, son gendre et 4e adjoint, constitue une potentielle prise illégale d'intérêts. Elle a déposé plainte contre les deux élus ce jeudi.

En effet, selon le calendrier d'auditions de recrutement de la Maîtrise de l'Opéra que nous avons pu consulter, le fils de Thibaut Casters a tenté d'entrer dans la prestigieuse formation le mercredi 5 mai 2021. En classe de CE1, il aurait ainsi pu bénéficier de la délibération votée 22 jours plus tard. Or, ni Christian Duchêne ni Thibaut Casters ne se sont mis en retrait au moment du vote. "La simple participation au vote afin de subventionner une association avec laquelle l'élu justifie du moindre lien, et alors même que la collectivité n'aurait subi aucun préjudice, suffit à caractériser le délit de la prise illégale d'intérêts", juge Nathalie Frier dans son dépôt de plainte.

Toutefois, au moment du vote, seule la plus âgée de la fratrie Casters faisait partie de la Maîtrise de l'Opéra, étant scolarisée au collège, elle n'aurait pas pu bénéficier de la délibération votée. Aussi, l'enfant du 4e adjoint ayant passé le concours le 5 mai a été recalé le 10 mai, soit 17 jours avant le vote de la délibération en conseil municipal. L'ordre du jour avait à l'époque été transmis à l'ensemble des élus le 21 mai. Il aurait toutefois été délicat pour le maire et son adjoint de se retirer la délibération après l'échec du fils Casters, sans interroger d'autant plus quant au caractère "sur mesure" de la délibération, d'autant que la mesure ne coûtait pas un centime à la collectivité puisqu'elle ne concernait personne.