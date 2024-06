Après l'appel de la CGT mardi 18 juin à voter pour le Front Populaire les 30 juin et 7 juillet prochains, les différents représentants s'unissent d'une même voix dans le Rhône.

Après l'annonce mardi 18 juin du syndicat de la CGT qui a appelé à voter pour le Front Populaire, différents représentants du Rhône ont réagi. Baptiste Barrès, co-secrétaire de la CGT Educ'Action du Rhône, insiste auprès de Lyon Capitale sur le fait que cette annonce "n'est en aucun cas un chèque en blanc pour les partis politiques", il ajoute : "Le danger aujourd’hui c’est une extrême-droite qui est aux portes de Matignon, ça oblige la CGT à prendre ses responsabilités et à prendre position, situation exceptionnelle, décision exceptionnelle".

"Nous voulons une majorité qui respecte les conditions des travailleurs"

Ludovic Rioux, représentant de la Fédération CGT des transports lyonnais appuie lui aussi cette décision, insistant sur le fait que cette annonce n'est "en aucun cas une consigne de vote, mais un appel, pour contrer l'extrême-droite." Il dénonce "l'immense danger" que représente l'extrême-droite, qui, selon lui, "s'amuse à dire tout et n'importe quoi dans les médias". Il précise également que, contrairement à ce qui est dit, ce n'est pas la première fois que la CGT prend ce genre de décision, "elle l'a déjà fait plusieurs fois, notamment en 2012 en soutenant une union de la gauche".

Lire aussi : Nouveau rassemblement contre l’extrême droite ce mercredi à Lyon

Faire barrage à "une politique raciste et xénophobe"

Samuel Delor, co-secrétaire du syndicat Educ'Action 69, est du même avis. Pour lui, le danger de voir arriver le RN au pouvoir dans trois semaines, c'est laisser la porte ouverte à "une politique raciste, xénophobe, qui remet en question les droits des femmes et les droits LGBT", et c'est pour cela qu'il soutient pleinement cette prise de position en faveur du Front Populaire. Il insiste sur le fait qu'"indépendance ne signifie pas neutralité", "les promesses devront être tenues, et nous y veillerons". Sans mettre les deux partis sur le même plan, il affirme qu'il faut "tourner la page de la macronie, et faire barrage au RN".

L'Union départementale CGT du Rhône et de la Métropole de Lyon appelle à un rassemblement le jeudi 20 juin place Guichard (Lyon 3e), et potentiellement un le 27 juin, aucune modalité n'a pour l'instant été annoncée.

Lire aussi :