La Loire, le Puy-de-Dôme et l'Allier ont été placés en vigilance orange pour un risque d'orages localement fort.

Déjà en vigilance jaune hier, cette nouvelle vigilance concernera ses trois départements de 18h ce mercredi à 6h demain matin.

Le département du Rhône et le Cantal sont eux placés en vigilance jaune pour orages. Des fortes pluies, des rafales de vent et peut-être de la grêle sont attendues à partir de mercredi soir sur le centre-est du pays.

Des cumuls "de l'ordre de 30 à 50 mm en moins de 3 heures, et de 50 à 80 mm sur l'épisode" pourraient être atteints localement, précise sur son site internet le service météorologique national, qui juge "possible" des épisodes de "grêle" et de "rafales de vent de l'ordre de 70 à 80 km/h".