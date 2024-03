Saint-Fons : après le rejet du budget, six élus perdent leur délégation

Alors que le budget 2024 de la commune a été rejeté en conseil municipal ce jeudi, le maire de Saint-Fons a décidé de retirer les délégations de six élus de sa majorité.

Pas de surprise, le budget primitif 2024 de la commune de Saint-Fons a été rejeté ce jeudi soir lors du conseil municipal. Sans surprise non plus, c'est bien le groupe de Michèle Edery, tête de liste PS lors des élections municipales, alliée au maire Christian Duchêne au second tour, qui a fait basculé le vote, n'y prenant pas part. En réaction, le maire a retiré les délégations de six élus frondeurs, dont le 2e adjoint Bernard Jay et la 7e adjointe Fatima Mebarki. "Des élus ont voté contre un budget qu'ils ont participé à élaborer", tance-t-on dans l'entourage du maire. "Ils se sont de fait mis dans l'opposition."

Lire aussi : A Saint-Fons, un maire isolé, à la tête d'une commune bientôt sous tutelle ?

Le maire peut-il retrouver une majorité de circonstance ?

Huit élus du groupe majoritaire Saint-Fons citoyenne et unie - présidé par l'ex-première adjointe Nadia Touris, qui s'était déjà vue retirer sa délégation après s'être opposée au maire - ont ainsi voté pour, accompagnés de deux élus communistes. Du reste, l'opposition de droite a voté contre, tout comme Nadia Touris et sept autres membres de la liste majoritaire, qui ont appelé à la démission du maire. Si elle reste présidente du groupe, Nadia Touris n'en est pas moins contestée puisque huit élus ont fait le choix de soutenir le maire, appelant l'ex-première adjointe à ne "plus parler en [leur] nom". Enfin, les sept élus du groupe de Michèle Edery, Saint-Fons autrement, n'ont pas pris part au vote.

Sans majorité, le maire a deux semaines, avant un nouveau conseil municipal le 28 mars, pour tenter de trouver de nouvelles alliances afin de faire voter un budget et d'éviter la mise sous tutelle de la commune. Michèle Edery pourrait, comme lors des élections municipales, devenir une alliée de circonstances, alors que son groupe, membre de la majorité, ne s'est pas opposé frontalement au maire. Une stratégie qui fait soupirer certains élus et observateurs saint-foniards pour qui l'ancienne tête de liste est l'une des responsables des tensions au sein de la majorité.

Michèle Edery en embuscade

D'ailleurs Nadia Touris n'y croit pas, estimant que "cela fait des années qu'ils (Michèle Edery et Christian Duchêne, Ndlr) ne s'entendent pas". L'ex-première adjointe souhaite que "le maire prenne ses responsabilités", appelant à une démission et de nouvelles élections. Accusée par le maire et son entourage de "prendre en otage" le budget "pour des raisons plus personnelles que politiques", la présidente du groupe Saint-Fons citoyenne et unie a habilement demandé en conseil municipal de mettre au vote la délibération concernant l'attribution d'une prime pour les agents de la collectivité - sujet de discorde ayant mené au retrait de délégation par le maire - estimant qu'elle "serait votée à l'unanimité". En vain.

Habile, se tenant à l'écart de dissentions qu'elle a, selon plusieurs élus, participé à créer, Michèle Edery (que nous ne sommes pas parvenus à joindre) semble ainsi tenir la corde pour permettre à Christian Duchêne de poursuivre son mandat tout en restant en capacité d'agir. Mais le pari est risqué pour l'édile qui pourrait mettre dans la lumière sa principale rivale pour 2026. En attendant, les habitants et agents sont pénalisés, dirigés par un exécutif impuissant.