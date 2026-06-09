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Des individus ont arraché une caméra de vidéosurveillance avec une pelleteuse à Rillieux-la-Pape. Capture d’écran Rillieux Newlive

À Rillieux-la-Pape, ils volent une pelleteuse de chantier et arrachent une caméra de vidéosurveillance

  • par LR

    • Des individus ont volé une pelleteuse dans la nuit de lundi à mardi pour arracher une caméra de vidéosurveillance du quartier des Semailles, à Rillieux-la-Pape.

    Dans la nuit de lundi à mardi, le quartier des Semailles à Rillieux-la-Pape a connu un nouvel acte de vandalisme. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, on peut voir une pelleteuse de chantier au milieu de la chaussée, un poteau arraché, écrasé au sol à ses côtés.

    Selon le Progrès, les faits se sont déroulés avenue des Nations aux alentours de 4 heures. Deux ou trois individus se seraient filmés volant l’engin de chantier, arrachant le mât et détruisant la caméra de vidéosurveillance accrochée à ce dernier.

    La mairie confirme à nos confrères qu’une enquête a été ouverte. La caméra de vidéosurveillance sera bien remise en place.

    Lire aussi : Agression d’une policière à Rillieux : le maire Alexandre Vincendet demande l'aide de l'État

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