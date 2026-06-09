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La start-up grenobloise Grapheal obtient 2,5 millions d'euros de l'Europe

  • par Ivan Balkanski

    • Grapheal, une jeune entreprise issue du CNRS à Grenoble, a annoncé le 8 juin l'obtention d'une subvention européenne de 2,5 millions d'euros pour la détection des PFAS.

    Grapheal, une start-up fondée en 2019 à Grenoble, a reçu une subvention de 2,5 millions d'euros du Conseil européen de l'innovation, dans le cadre de son programme "Accélérateur", qui est un dispositif de financement européen destiné aux start-up et PME qui développent des innovations à fort potentiel. L'entreprise a annoncé la nouvelle le 8 juin. Cet argent doit servir à mettre au point "PFAST", un capteur électronique de la taille d'une carte bancaire conçu pour détecter sur le terrain les PFAS, les fameux "polluants éternels" présents dans l'eau.

    Les PFAS forment une famille d'environ 12 000 substances chimique très répandues dans l'industrie. Persistantes, toxiques et capables de s'accumuler dans l'organisme, elles posent un problème sanitaire et environnemental majeur. En 2026, la directive européenne sur l'eau potable a abaissé les seuils autorisés et imposé des prélèvements plus réguliers. Or la méthode d'analyse de référence, réalisée en laboratoire, fournit des résultats après plusieurs semaines. Grapheal met en avant de son côté, que leur capteur, fondé sur le graphène, ramène ce délai à quelques minutes.

    Un lancement sur le marché pour très bientôt

    "La pression réglementaire accélère l'adoption de capteurs portables", a déclaré Vincent Bouchiat, directeur général de Grapheal, dans un communiqué, ajoutant que l'entreprise recherche désormais des partenaires industriels en vue d'un lancement commercial prévu en 2027. Issue de l'Institut Néel (le CNRS), la jeune société exploite dix ans de recherche sur le graphène et revendique une cinquantaine de brevets. Selon elle, PFAST offre une sensibilité dix fois supérieure aux dispositifs de terrain existants. Grapheal s'était déjà distinguée avec un prix au salon CES de Las Vegas en 2022.

    À ce stade, le capteur reste en développement : il n'est pas encore commercialisé, et l'entreprise n'a cité aucun client ni site pilote. Sa mise sur le marché est annoncée pour 2027.

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