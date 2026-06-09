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Plus de 600 élèves ont participé au défilé des Pentes ce mardi 9 juin à Lyon. (AL)

En images. À Lyon, les écoliers des Pentes de la Croix-Rousse ont quitté la Terre pour l'espace

  • par Anaïs LAUVIN

    • Petits robots, extraterrestres colorés et astronautes ont envahi les Pentes de la Croix-Rousse ce mardi 9 juin. Pour cette nouvelle édition du Défilé des Pentes sous le thème de la science-fiction, près de 600 élèves ont transformé les rues du quartier en immense terrain d'exploration.

    À 9 h 30 sur les places Sathonay et Colbert, dans le 1er arrondissement de Lyon, de nombreux casques argentés brillent sous le soleil. 24 classes des écoles Michel Servet, Doisneau et Aveyron ont défilé ce mardi dans les rues des pentes de la Croix-Rousse. Parents, habitants et passants s'arrêtent, le sourire aux lèvres. "Ils sont heureux et très investis dans leur projet", confient deux parents d'élèves.

    Défilé Pentes

    "Il y a beaucoup de travail, on découvre beaucoup d'originalité, c'est toujours une bonne surprise."

    Cette année, le Défilé des Pentes invitait les élèves à explorer l'univers de la science-fiction. "J'aime bien l'idée des couvertures de survie, des petits masques. C'est toujours mignon de voir les enfants et leur investissement", explique une autre parent d'élèves.

    Depuis deux mois, les enfants préparent costumes, décors et chorégraphies. Ariane Delaballe, enseignante de classes de CM1-CM2 à l'école Michel Servet explique que "danser a toujours fait partie de nos activités pédagogiques. Les enseignants ont d'abord commencé à travailler avec les danseurs, puis avec les élèves (...), plein d'inspiration." Elle ajoute : "On espère que, grâce à la danse, on arrive à tous mieux vivre ensemble dans un état d'esprit festif."

    Défilé Pentes

    À 10 heures, les enfants ont présenté leurs chorégraphies, répartis entre la place Colbert et l'esplanade Fernand Rude. Les groupes se sont ensuite retrouvés au Gros Caillou pour un flash mob final sous les applaudissements des familles et passants.

    Défilé Pentes

    Au-delà de la performance artistique, "l'objectif est de faire travailler ensemble les écoles du quartier sur des projets et fédérer les énergies des enfants autour d’une dynamique commune", explique Yasmine Bouagga, maire du 1er arrondissement.

    "Joie, énergie, créativité"

    Défilé Pentes
    Défilé Pentes
    Défilé Pentes
    Défilé Pentes
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