En travaux depuis janvier, la rue Victor-Hugo à Neuville-sur-Saône, au nord de Lyon, a été inaugurée par les écologistes Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Vincent Alamercery, maire de la Ville, ce samedi 21 juin. Entièrement piétonnisé, cet axe majeur de 810 m² de surface totale a été végétalisé (105 m²) et recouvert de pavés lyonnais et dalles en pierre calcaire. Des bornes électriques escamotables ont été installées.

"L'inauguration de la rue Victor Hugo est une nouvelle étape dans la refonte du cœur de Neuville-sur-Saône, centre commerçant et historique de la commune", a salué le président Bruno Bernard. Ce projet a été financé à hauteur de 781 000 euros par la Métropole de Lyon et de 120 000 euros par la Ville.

