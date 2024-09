L'usine du futur de Sanofi inaugurée par Emmanuel Macron à Neuville-sur-Saône

Emmanuel Macron a inauguré mardi une usine "futuriste" de vaccins et biomédicaments du groupe français Sanofi, près de Lyon, pour sa première sortie de terrain depuis la dissolution de l'Assemblée et le séisme politique qui a suivi.

Le chef de l'Etat est arrivé seul à 16h45 sur le site à Neuville-sur-Saône, qui représente un investissement de 500 millions d'euros du groupe et de l'Etat. Aucun ministre ne l'accompagnait, Michel Barnier, nommé jeudi à Matignon, poursuivant ses consultations pour trouver une majorité la plus stable possible et former un gouvernement.

A lire aussi : Sanofi va relocaliser la production d'un médicament contre le diabète à Lyon

Cette "usine du futur", présentée comme unique au monde, va permettre de produire jusqu’à quatre vaccins ou biomédicaments simultanément et de reconfigurer les lignes de production en quelques jours ou semaines pour en fabriquer d'autres si besoin, souligne Sanofi dans un communiqué.

Une flexibilité hors norme

Traditionnellement, un tel site industriel dispose de bâtiments dédiés à une technologie ou un produit et tout changement de plateforme de production nécessite "plusieurs mois voire plusieurs années".

Ce nouveau site, qui concentrera l’équivalent de 34 mini-usines standardisées, va permettre d'opérer des "changements rapides des capacités de production" et "d'augmenter rapidement la production d’un vaccin en cas de pandémie", assure le groupe.

Sanofi, qui avait raté le virage vers les vaccins à ARN messager lors de la pandémie de Covid-19 en 2020, se positionne ainsi de nouveau dans la course à l'innovation. L'investissement, annoncé par Emmanuel Macron en pleine crise du Covid en juin 2020, va assurer la "souveraineté sanitaire et l'attractivité industrielle française et européenne", se félicite la présidence.

160 emplois créés

L'usine sera opérationnelle fin 2025, après qualification des installations et validation des procédés de fabrication, et va permettre la création de 160 emplois. Elle pourra produire des vaccins viraux vivants atténués, à protéine recombinante ou à ARN messager, ainsi que des traitements issus de biotechnologies comme les enzymes ou les anticorps monoclonaux.

A lire aussi : Près de Lyon : Sanofi va construire une nouvelle unité de production de vaccins

Emmanuel Macron, qui a promis d'être plus en retrait après la défaite de son camp aux législatives et la nomination d'un Premier ministre de droite, effectue son grand retour sur le terrain, trois mois après la dissolution de l'Assemblée. Absorbé ces dernières semaines par la crise politique, il n'a effectué que des déplacements mémoriels, liés au 80e anniversaire du Débarquement en Normandie et à la Libération de la France du joug nazi.