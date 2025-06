L'installation d'une école privée catholique divise la municipalité de droite et l'opposition de gauche. Cette dernière organise un rassemblement, lundi 23 juin, avant le conseil municipal.

Vendre un terrain municipal pour y permettre la construction d'une école privée catholique ? La délibération doit être votée au conseil municipal de Bron, ce lundi 23 juin, à partir de 17 h 30. Plus tôt, dès 17 heures, des élus d'opposition et enseignants sont attendus devant l'Hôtel de Ville pour manifester contre ce projet d'installation, souhaité par le maire Jérémie Bréaud (LR).

La parcelle à l'ordre du jour, grande de 2 070 m2 et estimée à 1,236 million d'euros, pourrait être acquise par l’Association lyonnaise pour le développement de l’enseignement catholique (ALDEC), qui ambitionne donc l'installation d'une école privée dans cette ville de l'Est lyonnais, à l'entrée du quartier de Terraillon.

"Cette décision de la majorité municipale amorce une rupture"

Chaque année, le fonctionnement de cette école coûterait environ 200 000 euros à la Ville de Bron, dénonce l'opposition de gauche. "C'est aussi un choix dangereux pour tous les parents d'élèves qui n'auront pas les moyens de se payer une école privée : le transfert d'élèves du public au privé impactera les écoles publiques, leurs budgets, leurs nombres d'instituteurs et de classes", estime le député de la 7e circonscription du Rhône, Abdelkader Lahmar.

En cas de création, il s'agirait du premier établissement privé installé sur la commune. L'opposition et des syndicats ont, eux, partagé leur crainte quant à un renforcement des inégalités. Abdelkader Lahmar, qui appelle à la mobilisation ce lundi en fin d'après-midi, ajoute : "Cette décision de la majorité municipale amorce une rupture avec le vivre ensemble et prépare la ségrégation scolaire et sociale de demain".