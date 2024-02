À Lyon, un rassemblement pour la Palestine prévu cette après-midi

À l'initiative du collectif 69 pour le peuple palestinien, un rassemblement est organisé place Bellecour ce samedi après-midi.

Le regroupement est prévu de 15h à 17h. Une nouvelle fois, le collectif 69 pour le peuple palestinien appelle les Lyonnais à se rassembler pour réclamer un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, bombardée par Israël.

"Une paix juste et durable ne sera possible que dans le cadre de la reconnaissance des droits du peuple palestinien, de l’arrêt de la colonisation et de la fin de l’occupation israélienne, dans le respect de l’ensemble des résolutions de l’ONU", affirme le collectif, qui appelle très régulièrement à la mobilisation depuis l'attaque terroriste du Hamas du 7 octobre.



"Cela fait 4 mois que l’Etat d’Israël poursuit le génocide à l’encontre du peuple palestinien, malgré la décision de la « Cour internationale de justice », alertant d’un risque sérieux de génocide", poursuivent les organisateurs. Depuis octobre, la plus forte mobilisation aurait été atteinte, d'après le site Rue89 Lyon, lors d'un rassemblement le 18 novembre, réunissant 15 000 manifestants selon les organisateurs, 7600 selon les forces de l'ordre.

Les 13 et 20 janvier, 800 personnes s'étaient également rassemblées pour réclamer le cessez-le-feu.