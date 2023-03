La Ville de Lyon organise une table ronde en soutien au peuple iranien ce lundi

La Ville de Lyon organise une conférence autour du mouvement de contestation en Iran, ce lundi 20 mars à l'Hôtel de Ville.

La mairie de Lyon accueille une table ronde autour du mouvement de contestation en cours en Iran depuis plusieurs mois. Le rendez-vous est donné à 18h30 à l'Hôtel de Ville de Lyon ce lundi 20 mars.

Lire aussi : Manifestation à Lyon : "non à la République islamique en Iran !"

En septembre dernier, au moment des révoltes populaires survenues en Iran, Mahsa Amini, une jeune femme de 22 ans, perdait la vie au cours d'une garde à vue à Téhéran. Depuis, son décès a provoqué une grande vague de contestation dans tout le pays, marquée par des manifestations populaires violemment réprimées par le régime en place. Pour afficher le soutien de la Ville au peuple iranien qui tente de faire valoir ses droits, la table ronde de ce lundi soir traitera donc du thème “Femme, vie, liberté : quels espoirs pour le peuple iranien ?”.

La Ville de Lyon réaffirme son soutien au peuple iranien et organise une table-ronde, le 20 mars à l'Hôtel de ville, pour tenter de décrypter la situation avec la participation de @PrisonInsiderFr et @ERIM_ngohttps://t.co/M2NzXX4Cqg pic.twitter.com/MdIIqdKeEt — Ville de Lyon (@villedelyon) March 15, 2023

L'objectif ? "Décrypter ce large mouvement de contestation" et de permettre au public d'échanger avec trois spécialistes du sujet : Roksana Naserzadeh, avocate au Barreau de Lyon et co-Présidente de l’ONG Prison Insider, Dorna Javan, doctorante en science politique et Florence Duvauchelle, responsable région Moyen-Orient et Afrique du Nord d’ERIM.

Un suicide à Lyon pour dénoncer la répression en Iran

Pour mémoire, un Iranien de 38 ans s'était donné la mort en se noyant dans le Rhône le 26 décembre dernier. Avant de passer à l'acte, la victime avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux annonçant son suicide pour dénoncer la répression en Iran. Mohammad était étudiant en histoire, installé à Lyon avec sa femme depuis 2019. Dans cette vidéo, il alertait sur le besoin d'aide du peuple iranien : "S’il vous plaît, donnez votre attention à notre pays, l’Iran. Ils ont besoin d’aide et ils sont seuls. La police et le gouvernement sont extrêmement violents contre les gens".

Lire aussi :