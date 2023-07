Le chef lyonnais Christian Têtedoie ouvrira, à l'horizon 2028, un restaurant dans l'ancienne tour du CIRC. Avec l'ambition de révolutionner la cuisine de demain. Explications.

"Je vais essayer d'imaginer le restaurant de demain". Il avait pourtant juré ses grands dieux de s'arrêter. A 62 ans (il les aura en septembre prochain), le chef Christian Têtedoie (une étoile Michelin, 15/20 au Gault & Millau pour son restaurant gastronomique sur le site de l'Antiquaille, à Fourvière) se lance dans un nouveau défi. Probablement celui de sa vie, professionnelle.

Demain, des cuissons sans gaz ni électricité

"Nous devons changer notre approche de la cuisine, du restaurant, explique-t-il à Lyon Capitale. Cela implique avant tout de changer nos modes de cuisson. Il n'y aura plus de gaz ni d'électricité, on n'utilisera que des énergies issues de circuits verts, exemplaires."

Le projet, qui verra le jour courant 2028, s'intègre dans le grand chantier de réhabilitation de l'ancienne tour du Circ (Centre international de recherche contre le cancer qui a inauguré son nouveau siège au coeur du biodistrict de Gerland, en mai dernier) inscrit dans la stratégie de la Ville de Lyon de revalorisation de son patrimoine vacant et dans la démarche Lyon 2030 vers la neutralité climatique.

Porté par Redman et Icade Promotion, le site de 8 700 m2, composé de cinq bâtiments et d'un auditorium, et dont la tour dépasse les 68 mètres de hauteur, sera de conception bioclimatique et se veut "un manifeste pour une ville bas carbone et inclusive" selon Matthias Navarro, co-fondateur et président de Redman, Emmanuel Desmaizières, d'Icade parlant "d’un projet innovant, résilient, et durable".

Parti pris dans l'assiette, végétale

Sur les derniers étages de la tour, la structure sera en partie évidée et accueillera un restaurant panoramique et un jardin productif. Le restaurant dont l’entrée sera permise de manière indépendante au rez-de-chaussée de la tour, bénéficiera d’une double hauteur et d’une terrasse avec des vues imprenables sur Lyon. La production de fruits et légumes issue du jardin suspendu approvisionnera le restaurant dans une dynamique d’alimentation saine, durable, bio et locale.

"Nous avons cinq ans pour imaginer ce que sera l'alimentation de demain"

Christian Têtedoie

Particulièrement engagé dans la cuisine solidaire et durable,Christian Têtedoie (une étoile rouge Michelin et une étoile verte qui promeut une approche très engagée de la gastronomie) mise sur une cuisine "très axée sur le végétal". "Quand le chef Raoni (chef des Kayapos, peuple indigène brésilien, NdlR) est venu à Lyon en mai dernier, on a préparé douze plats totalement végétaux. Les gros donateurs ont été interloqués car d'abord n'avaient plus faim en fin de repas et ensuite ils ont découvert des goûts qu'ils n'auraient jamais pu imaginer."

Actuellement, Christian Têtedoie travaille un un gros projet sur le végétal avec la livraison, à l'automne 2024, d'un gros ouvrage sur le sujet. "Nous avons cinq ans pour imaginer ce que sera l'alimentation de demain et j'aimerai bien mettre ma pierre à l'édifice."