Lyon : un concert surprise d'Indochine aux Nuits de Fourvière

Le groupe français de pop-rock, Indochine, se produira aux Nuits de Fourvière le 29 juillet. Un concert surprise programmé en dernière minute.

C'est un belle surprise pour les nombreux fan du groupe français. Indochine se produira le 29 juillet prochain dans l'enceinte des Nuits de Fourvière, le théâtre Gallo Romain.

Ouverture de la billetterie le 21 juillet

"Dix-sept ans après leur dernière venue aux Nuits, le groupe de pop-rock mythique Indochine a souhaité donner un concert surprise sur la scène du Grand théâtre le samedi 29 juillet 2023", expliquent les organisateurs des Nuits.

Un peu plus d'un an après leur concert au Groupama Stadium qui avait rassemblé plus de 70 000 personnes, le groupe de pop-rock sera donc de retour entre Rhône et Saône.

La billetterie pour assister au concert du groupe de pop-rock ouvrira le 21 juillet prochain, à 11h sur le site du festival. Les places seront vendues au tarif de 58 euros.