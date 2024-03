Ce lundi, l’hôpital Saint Joseph Saint Luc ouvre un centre de santé dans le 7e arrondissement de Lyon, afin de favoriser l’accès aux soins de proximité.

L’hôpital Saint Joseph Saint Luc ouvre ce lundi 11 mars un centre de santé au coeur du 7e arrondissement de Lyon, afin de favoriser les soins de proximité et de répondre aux difficultés d’accès à la médecine générale. Situé "à proximité immédiate" de l’hôpital, ce nouveau centre de soins propose ainsi des consultations de médecine générale pour tous les profils de patients et pourra également orienter ceux nécessitant une consultation de médecine générale rapidement.

Une équipe composée de six médecins

Présenté comme une "alternative aux urgences", le centre travaillera en étroite collaboration avec l’hôpital Saint Joseph Saint Luc de façon à "favoriser la continuité des soins pour des patients qui nécessitent une prise en charge spécialisée", précise l’établissement dans un communiqué publié ce lundi. La nouvelle équipe de ce centre de santé est composée de six médecins salariés, de deux secrétaires médicales ainsi que d’une assistante médicale.

"Notre objectif est ainsi de limiter les sollicitations de notre équipe d’urgentistes pour des pathologies qui concernent la médecine générale. En proposant un circuit plus court à certains patients, on préserve la possibilité d’accueillir plus rapidement des personnes qui nécessitent une prise en charge lourde et un recours à notre plateau technique", conclut le Dr Raphael Streiff, médecin chef des urgences de Saint Joseph Saint Luc.

