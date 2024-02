L'hôpital Saint Joseph Saint Luc et le 7e Centre médical des armées collaborent pour une meilleure prise en charge des militaires.

Mardi 13 février, le Centre médical des armées (CMA) de Lyon et Saint Joseph Saint Luc ont officialisé leur partenariat. Depuis début janvier, l'hôpital du 7e arrondissement lyonnais propose ses services aux patients du 7e CMA. Cette convention doit notamment permettre "d'améliorer considérablement l'accès aux soins pour les militaires et civils", indique le commandant du CMA Damien Cabane. Il s'agit ainsi de la première collaboration entre une institution militaire de ce type et un hôpital privé en France.

Un parcours de soins plus complet

La convention signée ce mardi s'inscrit dans le protocole pluriannuel établi en 2022 entre les ministères de la Défense, de la Santé et du Budget. Leur objectif principal est de "mieux répondre aux besoins de santé de la population, notamment aux besoins spécifiques de la défense dans le domaine de la santé".

Il a donc fallu trouver un hôpital en capacité d'accueillir les militaires et civils dont le 7e CMA est responsable. Le choix s'est ainsi porté sur Saint Joseph Saint Luc, dont "l'étendue des spécialités médicales" permet "de répondre à la plupart des besoins de ces personnels". L'hôpital privé propose à ces derniers un nouveau parcours de soins complet et simplifié.

Par ailleurs, la collaboration entre les deux organismes doit créer des passerelles entre les médecins militaires et les médecins en hôpital. L'offre médicale sera également adaptée aux contraintes militaires, en particulier des départs en mission et les retours. "Cette convention est un gage de confiance de la part de l’institution militaire", se félicite Sophie Léonforte, directrice générale de l'hôpital Saint Joseph Saint Luc.

