Dans le cadre de la journée internationale de la santé au travail, la CGT se mobilisera devant la Gare de la Part-Dieu le 28 avril prochain.

"Avec environ un mort par jour travaillé (...) notre pays est le pays d’Europe où l'on meurt le plus au travail". Face à ce constat et dans le cadre de la journée internationale de la santé au travail, la CGT Construction du bois et de l'ameublement appelle au rassemblement le 28 avril prochain. La mobilisation aura lieu de 10 h à midi, sur la place Béraudier située devant la Gare de la Part-Dieu.

Lors de la manifestation, les syndicats revendiqueront notamment, le retour de la reconnaissance de la pénibilité du travail, l'abrogation définitive de la loi Macron sur les retraites, la retraite à 60 ans pour tous les salariés, ou encore, la mise en cause de la responsabilité patronale "la prévention ne progressera que si les patrons sont visés, y compris pénalement", estiment les syndicats.

La CGT Santé et de l'Action Sociale, la CGT Inspection du travail et l'Union Locale CGT Lyon 3e/6e seront également mobilisés.

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