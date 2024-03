Selon un récent sondage, les expressions lyonnaises comme "pelo" gagnent en notoriété.

C'est bien connu, les Lyonnais ont un accent bien à eux. Et des expressions qui s'exportent. Selon un sondage réalisé par le site d'apprentissage des langues en ligne Preply, le mot "pelo", qui signifie "mec" en bon lyonnais, est familier pour 39 % des sondés. Il reste néanmoins bien loin des "fada" et "emboucaner" marseillais qui sont eux familiers pour 67 % et 47 % des sondés.

Preply a par ailleurs interrogé les répondants sur la provenance des expressions qu'ils jugent les plus ridicules. Verdict : les expressions lyonnaises arrivent en troisième position, derrière les expressions marseillaises et bien loin des expressions alsaciennes.