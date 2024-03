A Lyon, les collombistes se préparent pour 2026

Les élus autrefois engagés autour de Gérard Collomb, emmenés par ses proches Yann Cucherat et Louis Pelaez, se préparent pour les élections de 2026 à Lyon.

La campagne pour les élections municipales et métropolitaines 2026 s’annonce agitée à Lyon. En début de semaine, Christophe Marguin, réélu à la tête des Toques Blanches confiait dans nos colonnes se préparer en vue d’une candidature pour faire tomber Gregory Doucet.

Selon nos informations, ce jeudi soir, une réunion rassemblant les élus ayant été engagés aux côtés de Gérard Collomb s’est tenue, emmenée par Yann Cucherat et Louis Pelaez.

Les leaders des groupe Pour Lyon (Ville) et Inventer la Métropole de demain (Métropole) ont convié les Collombistes pour poser des jalons programmatiques et stratégiques en vue de 2026, dans une stratégie globale, ville et métropole. D’autres réunions de ce type sont prévues.