Escapades : explorer l’Auvergne en famille

Pays des volcans endormis, l’Auvergne, avec ses grands pâturages et nombreuses fermes, parsemée, ici et là, de lacs rafraîchissants et de châteaux, est une destination estivale particulièrement adaptée aux familles. Entre activités en plein air et attractions ludiques, voici une sélection d’idées pour des vacances dépaysantes et enrichissantes aussi bien pour les petits que pour les grands.

Le volcan de Lemptégy © Francis Cormon

Lemptégy : anatomie d’un volcan

Un voyage dans un petit train rouge pour explorer les dessous d’un volcan à ciel ouvert : c’est à cette visite insolite de 2 heures 30 que vous convie le volcan de Lemptégy. Petits et grands prennent place à bord pour une visite commentée incluant plusieurs haltes dans ce volcan né il y a 30 000 ans et exploité comme carrière de pouzzolane (scories volcaniques rouges et noires) pendant 60 ans.

Au-delà de la beauté du site, le volcan (en fait, deux !) révèle ses différentes strates et couleurs ainsi que ses cheminées et offre de beaux points de vue sur les volcans environnants.

Les enfants pourront se remplir les poches de débris de pouzzolane avant un arrêt sur le site industriel pour voir les anciennes machines d’extraction et terminer par deux films, d’une dizaine de minutes chacun, le Volcan’express et Aux Origines (en 4D) qui susciteront surprise et grands (ou petits) cris.

www.auvergne-volcan.com

Le parc de Vulcania © Vulcania

Mission Vulcania : entre science et grandes sensations

Cet immense parc en pleine nature a fait le pari réussi de conjuguer le ludique et le scientifique. En son centre s’élève le cône, structure emblématique de Vulcania, ultra-photogénique, aux parois intérieures dorées réalisées en acier inoxydable, colorées par des vapeurs de titane.

C’est ici que sont proposées bon nombre d’attractions dynamiques comme le Réveil des Géants d’Auvergne, Premier Envol ou Terre en colère. À côté du geyser, Namazu, grand huit prétexte à embarquer au cœur d’une faille sismique, procure de bonnes sensations.

En complément de ces attractions ludiques, de nombreuses animations racontées par des scientifiques et des expositions explorent bien sûr les volcans mais aussi plus largement les phénomènes naturels ou encore la Terre dans l’espace. Vulcania abrite en effet le plus grand planétarium de France, invitation à des voyages cosmiques. En juillet et août, le parc propose également onze dates en nocturne pour découvrir l’ambiance magique de Vulcania la nuit.

www.vulcania.com

Embarquer sur le Panoramique des Dômes

Avec ses 1 465 mètres d’altitude, le puy de Dôme est le plus haut volcan de la chaîne des Puys. Accessible à pied, son sommet s’atteint aussi, et c’est bien plus fun, en une vingtaine de minutes, grâce au Panoramique des Dômes, un train à crémaillère.

De là-haut, un majestueux panorama à 360 degrés dévoile la chaîne des Puys et ses 80 volcans alignés du nord au sud. Premier site touristique du département, son sommet abrite de multiples activités pour petits et grands : vestiges du temple de Mercure et son espace muséographique, sentiers de balades, tables de lecture du paysage, boutiques et espaces de restauration. Vous serez juste au pied de sa fameuse antenne, construite dans les années 1950, qui donne au puy de Dôme sa silhouette si caractéristique.

Le retour pourra s’effectuer en train depuis la gare sommitale ou tranquillement à pied pour profiter un peu plus longtemps des points de vue exceptionnels.

www.panoramiquedesdomes.fr

Le musée archéologique de Gergovie © Henri Derus

Revivre la bataille de Gergovie

Sur le mythique plateau de Gergovie, offrant de part et d’autre un panorama sur le puy de Dôme ou la Limagne de Clermont, le musée archéologique est l’opportunité rêvée de raconter aux enfants comment Vercingétorix, fédérant différentes tribus gauloises, a résisté à l’envahisseur romain et infligé à César, en 52 av. J.-C., une cuisante défaite.

Au fil d’un parcours interactif, le visiteur se familiarise avec les forces en présence mais également le quotidien des Gaulois et Romains. Le clou de la visite est la salle immersive où, via une maquette géante et une projection sur écran, l’affrontement est narré au son des paroles de César.

Une exposition temporaire Saveurs gauloises, nous plonge, quant à elle, dans la façon dont les Arvernes cuisinaient, buvaient et mangeaient. Tout l’été, des temps forts comme des ateliers de cuisine gauloise sont proposés. Le grand plateau de Gergovie, avec ses belvédères et points d’intérêts, offre plusieurs circuits de 20 minutes à 2 heures pour s’imprégner un peu plus de l’atmosphère de ce lieu légendaire.

musee-gergovie.fr

Plongée médiévale aux grottes de Jonas

À proprement parler, il ne s’agit pas de grottes mais d’une forteresse médiévale troglodytique, creusée à même une abrupte paroi. Depuis 2006, une équipe, vêtue en costumes d’époque, fait revivre le XIIe siècle de Melchior de Jonas, seigneur du lieu. Avec brio et drôlerie, nous voilà plongés au temps des croisades. S’appuyant sur l’histoire locale, mêlée à quantité d’anecdotes de ce siècle tumultueux, nous découvrons la chapelle (creusée par des moines dès le IXe siècle) et ornée de fresques médiévales. Rudoyant le public, avec juste ce qu’il faut de finesse, pour le faire rire, chacun se laisse embarquer pour 1 heure 30 de visite se terminant dans la boulangerie, avec la douce Marie-Anne, épouse du seigneur.

Le tour se poursuit librement dans les autres salles de ce fruste “château”, insoupçonnable avant d’y entrer. Pour les amateurs du genre, deux escape games sont également proposés.

jonastroglo.fr

Baignade au lac Chambon © OT Sancy

Se rafraîchir au lac Chambon

Ce superbe lac aux rives boisées dispose d’une grande plage aménagée et il est facile d’en faire le tour (comptez environ une heure) en suivant un sentier. Son existence est due au volcan du Tartaret, l’un des plus récents d’Auvergne, qui surgit au milieu de la vallée de la Couze et en arrêta les eaux.

À ne pas manquer, à proximité, le château de Murol (lire p. 65), forteresse médiévale se dressant sur son éperon basaltique. Tout l’été, des spectacles équestres (30 minutes) émerveilleront petits et grands tandis qu’une salle du château est dédiée à l’essayage de costumes d’époque. Parez-vous de grands chapeaux, manteaux ou casques de chevaliers pour une insolite photo de famille.

www.sancy.com

La vallée des Saints, un petit “Colorado” auvergnat

Un mini “Colorado” auvergnat

Au départ du charmant village vigneron de Boudes, une balade familiale bien balisée, de 6 kilomètres, serpente entre sous-bois, prairies et vignobles. Depuis des plateformes aménagées dotées de panneaux explicatifs, de surprenants dégradés de couleurs des roches, variant de l’ocre au rouge, en passant par le vert et le mauve, sont visibles entre les arbres. Ces formations géologiques colorées lui ont valu le surnom de petit “Colorado” auvergnat. Le parcours valorise par ailleurs d’étranges silhouettes de pierre, sculptées par l’érosion, qui ont donné à la vallée son nom.

Au sortir de la forêt, la promenade vous mènera au hameau de Bard, et sa source romaine. Vous pourrez vous arrêter et vous rafraîchir à la ferme pédagogique de Maily avant de revenir à Boudes en passant par les vignes qui entourent le village.

www.auvergne-destination.com

Les fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire © Nadège Druzkowski

Étonnantes fontaines pétrifiantes de Saint-Nectaire

Ce joli village, connu pour son fromage de caractère, a aussi eu un passé thermal. Ce sont d’ailleurs ses eaux, jaillissant de failles volcaniques, qui ont donné naissance à un artisanat et un savoir-faire uniques au monde. L’eau, chargée de calcaire, à 4 grammes par litre (c’est beaucoup), produit des phénomènes de pétrification, assez fréquents dans la région.

Initiée par Jean Serre en 1821, depuis sept générations, une famille maîtrise à la perfection l’art de la pétrification. Le parcours commence dans une grotte d’où jaillit une source d’eau chaude, puis on suit la galerie d’épuration jusqu’aux ateliers de moulage et une grande fontaine de 14 mètres.

Les productions de l’atelier consistent en incrustation sur moulage (prenant six mois à un an) ou cristallisation (dépôt de calcaire autour d’un objet prenant environ trois mois). Dans un espace dédié, les enfants (et les grands) peuvent toucher ces étonnants objets de décoration, vendus dans la boutique. Artistes et designers ont aussi collaboré avec l’actuel maître artisan en pétrification, Éric Papon, ancrant ce savoir-faire ancestral dans le contemporain.

www.fontaines-petrifiantes.fr

Le parc animalier d’Auvergne à Ardes © Valentin Uta

Un parc animalier dédié aux espèces menacées

À Ardes, dans plus de 50 hectares de nature, le parc animalier d’Auvergne, avec ses 350 animaux représentant 60 espèces différentes, propose un voyage aux quatre coins du monde au gré de sa faune.

Petits et grands pourront s’émerveiller devant une famille de loutres câlines et joueuses, des tortues étoilées de Madagascar, des tapirs du Brésil mais aussi tigres, lions, ours, loups du Canada et même une panthère des neiges.

Constitué à 80 % d’espèces menacées, le parc s’est donné pour objectif de devenir en 2028 le premier parc zoologique au monde 100 % dédié aux espèces en péril. Plusieurs espaces ouverts comme le clos des bouquetins et chamois ou celui des varis roux, lémurs couronnés et makis cattas permettent de déambuler et s’approcher (au bon vouloir) des animaux.

Avec un peu de chance, vous pourrez même rencontrer Zeïa, un bébé panthère de l’amour, né au parc en 2024. Il s’agit du félin le plus menacé au monde (il ne reste qu’une cinquantaine d’individus en milieu naturel). En mars 2025, ce sont deux lionceaux qui sont nés, une première au parc pour cette espèce !

www.parcanimalierdauvergne.fr

Infos pratiques

Où loger ?

• Hôtel de Paris, hôtel de charme avec de belles chambres familiales et vue sur le château, petit-déjeuner fait de produits locaux, à Murol

• Lodges de Lemptégy, écolodges 3* de 2 à 6 personnes, au calme avec point de vue sur le volcan de Lemptégy, à Saint-Ours

• Dôme à bulles, cabanes cosy sur pilotis, à Orcines – domeabulles.fr

Où se restaurer ?

• L’Arbalète, produits locaux et menu pour les loupiots, à Murol

• Le Picotin, pizzas et plats faits maison, à Murol

• Le Beau Site, cuisine auvergnate, produits du terroir, à Chambon-sur-Lac

À ne pas manquer

• Les Arverniales, un week-end pour se plonger dans le quotidien des Gaulois et des Romains au Ier siècle av. J.-C., les 19 et 20 juillet

• Les astronomiales, soirées thématisées pour explorer la voûte céleste, les 23, 7 et 14 août, à Vulcania

Comment s’y rendre ?

• En voiture, depuis Lyon, comptez 2 heures 30